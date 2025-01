Ridgewood Infrastructure kündigt den Verkauf des regulierten Versorgungsunternehmens SiEnergy an

NEW YORK, 8. Januar 2025 /PRNewswire/ – Ridgewood Infrastructure, ein führendes Infrastruktur-Investmentunternehmen, das sich auf wichtige Infrastrukturen im unteren Mittelstand der USA konzentriert, gab heute den erfolgreichen Verkauf seiner 80%igen Beteiligung an SiEnergy an die Northwest Natural Holding Company (NYSE: NWN) bekannt.

SiEnergy ist ein reguliertes Versorgungsunternehmen, das Privat- und Geschäftskunden in den Großräumen Houston, Dallas und Austin mit Erdgas versorgt. Seit der Übernahme des Unternehmens im Jahr 2019 hat Ridgewood Infrastructure die Umwandlung von SiEnergy in eines der am schnellsten wachsenden Erdgasversorgungsunternehmen des Landes geleitet. Unter der Leitung von Ridgewood konnte SiEnergy seinen Kundenstamm organisch von rund 20.000 auf über 70.000 Kunden ausbauen.

„SiEnergy ist ein Beispiel für die Fähigkeit von Ridgewood Infrastructure, im Namen unserer Investoren differenzierte Investitionen zu tätigen", sagte Michael Albrecht, Managing Partner von Ridgewood Infrastructure. „Unser Fokus auf operative und Service-Exzellenz hat dafür gesorgt, dass das Unternehmen wachsen konnte und die Kunden von SiEnergy in den kommenden Jahren davon profitieren werden."

Albrecht fügte hinzu: „Wir freuen uns über die Erfolge von SiEnergy, die das Engagement des Führungsteams, der Mitarbeiter und Partner des Unternehmens widerspiegeln, die alle eine entscheidende Rolle für den Erfolg gespielt haben."

RBC Capital Markets, LLC fungierte als exklusiver Finanzberater und White & Case LLP als Rechtsberater von Ridgewood Infrastructure.

Informationen zu Ridgewood Infrastructure

Ridgewood Infrastructure ist ein führender Infrastrukturinvestor im unteren mittleren Marktsegment der USA mit Schwerpunkt auf den Sektoren Wasser, Energiewende, Transport und Versorgungsunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ridgewoodinfrastructure.com.

