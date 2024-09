Rockwell Automation revolutioniert Sicherheit mit Einführung von Logix SIS

BRÜSSEL, 10. September 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, baut sein branchenführendes Sicherheitstechnologie-Portfolio mit der Einführung von Logix SIS aus, einem hochmodernen sicherheitstechnischen System (Safety Instrumented System, SIS), das für die sich entwickelnden Anforderungen moderner Industrieumgebungen entwickelt wurde.

Sicherheitstechnische Systeme sorgen für Sicherheit und tragen zum Schutz von Menschen, Orten und kritischen Steuerungsanlagen bei. Diese Lösungen müssen Prozesssicherheitsstandards erfüllen, die so unterschiedlich sind wie die jeweiligen Umgebungen, in denen sie eingesetzt werden, und gleichzeitig den Anforderungen aller Zertifizierungsstellen entsprechen.

Mit der Einführung von Logix SIS steht eine moderne und integrierte Sicherheitslösung zur Verfügung, die SIL 2- und SIL 3-Zertifizierungen für verbesserte Prozess- und Hybridsicherheit bietet. Die Zertifizierung von Logix SIS wurde vom TÜV Rheinland unabhängig durchgeführt. Logix SIS bietet alle Komponenten eines sicherheitstechnischen Systems, einschließlich Prozesslogik-Solver und der E/A-Funktionen. Das System ist so konzipiert, dass es mit der neuesten 1756-Steuerung, der FLEX 5000®-E/A-Plattform und der Studio 5000 Logix Designer®-Anwendung eine hohe Verfügbarkeit bietet und eine integrierte Benutzererfahrung ermöglicht.

„Logix SIS stellt einen bedeutenden Schritt nach vorn dar, da es eine außergewöhnliche Flexibilität für Prozess- und hybride Sicherheitsanwendungen bietet und gleichzeitig unsere bewährte Hardware nutzt, um die höchsten Sicherheitsniveaus zu erreichen", sagt Dan DeYoung, Vice President, Product Management, Rockwell Automation. „Die intuitive Benutzeroberfläche, die unseren anderen Lösungen entspricht, minimiert die Komplexität und ermöglicht es unseren Partnern, Sicherheitslösungen auf hohem Niveau anzubieten."

Funktionen von Logix SIS:

Moderne SIL 2- und SIL 3-Lösungen bieten umfassende Sicherheit für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen.

Hochverfügbare Sicherheit sorgt für kontinuierlichen Betrieb bei kritischen Prozessen.

Rationalisierung der Implementierung durch den Einsatz vertrauter Hardware und Software.

Minimierte Entwicklungszeit und maximierte Effizienz durch vereinfachtes Design und vereinfachte Konfiguration.

System-Upgrades ohne geplante Ausfallzeiten.

Erhältlich über die Vertriebskanäle von Rockwell Automation, zu der Kunden auf der ganzen Welt bequemen Zugang haben.

Logix SIS wird im September 2024 verfügbar sein. Die Besucher der Automation Fair® 2024 in Anaheim, Kalifornien, werden exklusiv die Gelegenheit haben, das System in Aktion zu erleben.

Informationen zu Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft von Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um die Grenzen des Menschenmöglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt ca. 29.000 Problemlöser, die für unsere Kunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir das Connected Enterprise® in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie bitte http://www.rockwellautomation.com.

