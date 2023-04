Rockwell Automation unterstützt umweltfreundliche Lithiumproduktion zur Sicherung der Versorgung Großbritanniens

Modernes Prozessleitsystem (DCS) von Rockwell Automation bietet zuverlässige Kontrolle für die Vorführanlage von Cornish Lithium

DÜSSELDORF, 19. April 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, arbeitet gemeinsam mit Cornish Lithium Plc an einer Vorführanlage zur Validierung der nachhaltigen Produktion aus glimmerhaltigem Granit gewonnenem Lithiumhydroxid.

Die Vorführanlage von Cornish Lithium wird durch das moderne, verteilte Steuerungssystem PlanPax® von Rockwell Automation gesteuert. Dieses moderne DCS bietet ein einzigartiges Steuerungssystem welches über das gesamte Betriebsnetzwerk hinweg eine erhöhte Flexibilität für bessere Geschäftsentscheidungen ermöglicht.

„Rockwell Automation verfügt sowohl über die Technologie als auch über das nötige Fachwissen, um den komplexen Prozess der Lithiumgewinnung zu unterstützen", so Phil Hadfield, UK Managing Director bei Rockwell Automation. „Wir haben bereits eine Vielzahl an Lithium-Projekten auf der ganzen Welt erfolgreich begleitet – darunter Australien, Afrika und Südamerika. Die integrierte Architektur von Rockwell Automation bietet eine durchgängige Systemintegration. Die Systeme sind auf Skalierbarkeit ausgelegt und nutzen die neuen Fortschritte der digitalen Technologie", fährt Hadfield fort.

Cornish Lithium hat ein Verfahren zur Säureauslaugung, selektiver Ausfällung und Kristallisation lizenziert, das zur Herstellung von Lithiumhydroxid, welches aus glimmerhaltigem Granit gewonnen wird, entwickelt. Dieses Verfahren wird voraussichtlich umweltfreundlicher sein als der herkömmliche Hartgestein-Prozess, der normalerweise einen signifikanten Kalzinierungsschritt beinhaltet, bei dem das Erz bei 1.000 °C kalziniert wird.

Das Verfahren wurde bereits in einer kleinen Pilotanlage in Australien getestet und hat sich als geeignetes Verfahren zur Produktion von Lithiumhydroxid-Monohydratsalz erwiesen. Der nächste Schritt ist der Bau einer Vorführanlage mit Standort in Cornwall. Dabei handelt es sich um einen vollständigen, konzeptionellen End-to-End-Prozess vom Rohstoff bis zum Lithiumhydroxid, bei dem die gleiche Ausrüstung wie in einer großtechnischen Anlage verwendet wird, mit nur ein oder zwei Änderungen aufgrund der räumlichen Kapazitäten. Diese Simulation des tatsächlichen Prozesses wird allen Stakeholdern und potenziellen Kunden die Gewissheit geben, dass die Aufbereitungstechnologie für das Cornish-Erz effektiv ist, bevor eine Produktionsanlage in vollem Umfang gebaut wird.

„Rockwell Automation wird bei unserem Vorhaben eine ganz entscheidende Rolle spielen", so David Moseley, Process Manager, Hard Rock Minerals bei Cornish Lithium. „Wir wollen versuchen, die industrielle Prozesssteuerung, die wir in großem Maßstab einsetzen könnten, so weit wie möglich zu simulieren. Wir versuchen, so viel wie möglich in die Vorführanlage einzubringen, da es sich um ein komplexes, mehrstufiges Verfahren mit vielen Recyclingzyklen handelt, bei dem der sequenzielle Betrieb, insbesondere bei der Filtration und der Prozesssteuerung von entscheidender Bedeutung sind. Rockwell Automation stellt die Philosophie der Prozesssteuerung auf Grundlage unserer Instrumentierung zusammen. Es handelt sich um eine Reihe von verschiedenen Prozesssteuerungseinheiten, die koordiniert werden müssen, damit eine Anlage effektiv funktioniert", fügt Moseley an.

Es werden zwei Anlagen gebaut: eine mineralische Konzentrationsanlage, in der Roherz zerkleinert, gemahlen und getrennt wird, um mit Lithium angereichertes Glimmerkonzentrat zu gewinnen. Die zweite ist die chemische Anlage mit einer hydrometallurgischen Säurelaugungsanlage, die Lithiumsulfat produziert, das in Lithiumhydroxid umgewandelt wird. Das Chemiewerk kombiniert chemische Reaktoren, Abscheider, Filtration und Kristallisation. Die Vorführanlage befindet sich derzeit im Bau und wird nach ihrer Inbetriebnahme voraussichtlich ein Jahr lang in Betrieb sein.

