Rohde & Schwarz und Voipfuture führen AVQA ein, um neuen Anforderungen im ATM-Markt gerecht zu werden

R&S®AVQA steht für ATC Voice Quality Assurance und bietet Flugsicherungen (Air Traffic Service Providers, ANSP) einzigartige Mess- und Beobachtungsfunktionen für die ATM-Kommunikation, die sowohl die Signalisierungs- als auch die Medien- und Funkübertragungsdienste abdecken. Rohde & Schwarz hat gemeinsam mit Voipfuture eine einzigartige Lösung für diesen wichtigen Markt entwickelt. Die Entwicklung von R&S®AVQA profitierte stark von den Erfahrungen, die Voipfuture in über 10 Jahren VoIP (Voice over IP) Monitoring in der Telekommunikationsbranche gesammelt hat.