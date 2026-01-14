ROHM entwickelt flexible Treiber-ICs für gebürstete Gleichstrommotoren für eine Vielzahl von Anwendungen

KYOTO, Japan, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- ROHM Co., Ltd. hat zwei neue Motortreiber-ICs für gebürstete Gleichstrommotoren entwickelt, den BD60210FV (20 V, 2 Kanäle) und den BD64950EFJ (40 V, 1 Kanal), die für den Einsatz in Haushalts- und Bürogeräten wie Kühlschränken, Klimaanlagen, Druckern und Roboterstaubsaugern vorgesehen sind.

In den letzten Jahren hat sich die Elektrifizierung von Verbraucher- und Industriegeräten – insbesondere von Haushaltsgeräten – beschleunigt, wodurch die Nachfrage nach energieeffizienten gebürsteten Gleichstrommotoren gestiegen ist. Gleichzeitig wird von Motortreibern erwartet, dass sie mehrere Anwendungen und Anwendungsfälle unterstützen und gleichzeitig die Anzahl und Größe externer Komponenten reduzieren.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, verfügen diese neuen Produkte über äußerst vielseitige Gehäuse, wodurch sie sich nicht nur für neue Plattformdesigns, sondern auch für Neukonstruktionen und Derivateprodukte eignen. Außerdem erreichen sie einen extrem niedrigen Standby-Strom (Typ: 0,0 Mikroampere, max: 1,0 Mikroampere), was erheblich zur Stromeinsparung im Standby-Betrieb beiträgt.

Der BD60210FV kann als Dual-H-Brücken-Motortreiber (2-Kanal) mit direkter PWM-Steuerung fungieren, der zwei gebürstete Gleichstrommotoren, einen bipolaren Schrittmotortreiber oder einen Solenoid-Treiber ansteuern kann. Die H-Brückenschaltung macht eine Boost-Schaltung überflüssig, wodurch externe Komponenten minimiert werden und das Design platzsparend und vereinfacht ist.

Der BD64950EFJ verfügt über eine einzelne H-Brücke (1 Kanal), die sowohl direkte PWM-Steuerung als auch Konstantstrom-PWM-Steuerung unterstützt. Sein niedriger Einschaltwiderstand reduziert die Wärmeentwicklung und ermöglicht einen effizienten Motorantrieb.

Beide Produkte befinden sich inzwischen in der Massenproduktion. Der Online-Verkauf hat ebenfalls begonnen und die Produkte können bei Online-Händlern wie DigiKey, MOUSER und Farnell erworben werden. Zur Unterstützung von Anwendungsentwicklung und Design sind auch Evaluierungsboards erhältlich.

Anwendungsbeispiele:

--Verbrauchergeräte: Kühlschränke (Eismaschinenrotation, Lüfter-ventilsteuerung), Klimaanlagen (Lamellensteuerung), Drucker (Wagenbewegung), Staubsaugerroboter (Bürstendrehung), Warmwasserbereiter und Reiskocher (Ventilsteuerung), Luftbefeuchter (Ventilatorsteuerung) usw.

--Industrielle Ausrüstung: Automatische Türen und Rollläden (Betriebssteuerung), kleine Förderanlagen (Transportsteuerung), Elektrowerkzeuge (Rotationssteuerung), andere kleine Motorsteuerungsanwendungen, usw.

