ROHM veröffentlicht „Stories of Manufacturing"-Kurzfilme, die den einzigartigen Ansatz der Halbleiterfertigung beleuchten

ROHM Co., Ltd. hat die kürzliche Veröffentlichung einer Reihe von Kurzfilmen mit dem Titel „Stories of Manufacturing" auf seiner offiziellen Website und seinem YouTube-Kanal angekündigt.

Die Videos erzählen die Geschichte des ROHM-Fertigungssystems, das den Kunden qualitativ hochwertige Halbleiterprodukte liefert, sowie die Freuden und Mühen der engagierten ROHM-Mitarbeiter, die mit Leidenschaft daran arbeiten, dies zu erreichen. Bisher unbekannte Themen werden erforscht, darunter die Herausforderungen beim Aufbau von Produktionslinien der nächsten Generation und von Kernfabriken für analoge ICs, qualitätsfördernde Handwerkskunst und die Entwicklung analoger Geräte. Darüber hinaus plant ROHM im April 2024 die Veröffentlichung eines Videos über Leistungshalbleiter der nächsten Generation.

ROHM wird weiterhin als Gruppe zusammenarbeiten, um höchste Qualität zu gewährleisten und gleichzeitig einen Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu leisten.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0xO9BAX82ePYc-njfvi5BxyWlrpqvcFA (Englisch)

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0W_pMg_e_JMXNTeZuZU5pgJbh6IxazKd

(Deutsch)

Informationen zu „Stories of Manufacturing"

ROHM ist davon überzeugt, dass der wichtigste Weg, ein von Kunden und Interessengruppen auf der ganzen Welt bevorzugtes Unternehmen zu werden, in der Herstellung von Produkten besteht, die auf der Unternehmensmission „Quality First" basieren.

In der Serie „Stories of Manufacturing" befragt ROHM Entwickler zu ihrer Leidenschaft für die Fertigung und zu Geschichten hinter den Kulissen von Projekten. Dabei stehen Schlüsselbegriffe wie „Quality First" und „Vertically Integrated Manufacturing System" im Mittelpunkt, um die Geheimnisse für die Bereitstellung von Qualitätsprodukten zu lüften.

Serie „Stories of Manufacturing":

-Wie gut können wir Daten nutzen? Hier kommt das Geschick ins Spiel. -- Quality Division Analysis Center

- Das erste in der Branche, was an sich schon eine Herausforderung war. -- Developing Flexible Lines

- Für alle, die Musik lieben. Die Geburt von MUS-IC -- Audio Device Development

- ROHMs einzigartige „Stärken" in „Vertrauen" umwandeln -- Wafer Production Process

- Unendlicher Kampf gegen unsichtbaren Lärm -- Entwurf von EMC-Gegenmaßnahmen

Die Videos sind unten aufgeführt:

-Englisch

Website: https://www.rohm.com/company/about/stories-of-manufacturing

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL0xO9BAX82ePYc-njfvi5BxyWlrpqvcFA

-Deutsch

Website: https://www.rohm.de/company/about/stories-of-manufacturing

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL0W_pMg_e_JMXNTeZuZU5pgJbh6IxazKd

