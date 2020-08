ROIMAX-Service ist jetzt auch in Deutschland verfügbar

LONDON, 17. August 2020 /PRNewswire/ -- Die Marke ROIMAX, bekannt für ihre hochmodernen Plattformlösungen, kündigt nun stolz an, dass ihre Dienstleistungen auch in Deutschland verfügbar sind

ROIMAX ist eine digitale Online-Handelsplattform, die nun auch Händlern und Brokern in Deutschland die Möglichkeit bietet, in den Genuss ihrer seriösen Dienstleistungen zu kommen und ihnen ein Handelserlebnis zu bieten, wie sie es bisher nicht kannten.

Eleganz, Vertraulichkeit und Sicherheit für großartigen Handel

Auffallend sind die ausgeprägte Eleganz und der raffinierte Stil, in dem sich die Plattform ihren Nutzern präsentiert. Der hohe Anspruch des Anbieters zeigt sich nicht nur in der Gestaltung, sondern vor allem in der Vertraulichkeit der Plattform.

So erhalten die Besucher erst bei der Registrierung einen genauen Überblick über die Funktionen der Plattform und genau das, was sie benötigen.

Effektive Unterstützung beim Traden

Roimax setzt auf Qualität, damit Börsengeschäfte mit dem Angebot des Web-Händlers einfach, schnell und präzise durchgeführt werden können.

Dies ist jedoch nur eines von vielen Instrumenten, mit denen die Handelsplattform den Anlegern ermöglicht, Handelsgeschäfte effektiv und sicher durchzuführen.

Denn auch beim direkten Handel gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie ROIMAX seine Nutzer optimal unterstützt. Neben erweiterten Charts und Indikatoren können Händler und Broker anhand einer Live-Analyse feststellen, ob ein möglicher Handel für sie geeignet ist. Darüber hinaus kann die Stop-Loss-Order-Funktion das Risiko bei Handelstransaktionen auf ROIMAX begrenzen.

Viele Gründe, sich für ROIMAX zu entscheiden

ROIMAX bietet auch die vielen Tools für Handelsgeschäfte auf der Online-Handelsplattform, aber auch einige andere herausragende Funktionen, wie zum Beispiel

Die Handelsplattform kann auch problemlos von mobilen Geräten aus genutzt werden



Ein engagiertes Support-Team, das sich schnell und effizient um die Fragen und Probleme der Benutzer kümmert



Alle gängigen Zahlungsmethoden wie Sepa, Visa oder Mastercard werden akzeptiert

Das ROIMAX-Angebot umfasst viele wichtige Faktoren, die alles, was ein Händler im Jahr 2020 benötigt, eingehend berücksichtigt haben. Diese Ankündigung enthält großartige Neuigkeiten für jeden deutschen Händler.

Über das Unternehmen

ROIMAX.io ist eine bekannte internationale Online-Trading-Website. Das Unternehmen gewährt Zugang zu Instrumenten auf der Basis von Kryptowährungen und erleichtert nicht den Kauf oder Verkauf von Basiswerten. Kunden können CFDs, die auf Kryptowährungen basieren, auf einer breiten Palette verschiedener Token handeln.

Trading an den Finanzmärkten mit einer Marge ist hochspekulativ und birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Trader geeignet

SOURCE ROIMAX