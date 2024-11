Rossum stellt Aurora 1.5 KI-Engine & Copilot vor, um die Dokumentenverarbeitung für globale Unternehmen in 276 Sprachen zu beschleunigen

LONDON, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Rossum, ein führender Anbieter von intelligenter Dokumentenverarbeitung (IDP), freut sich, den Start von Rossum Aurora 1.5 & Copilot bekannt zu geben. Dieses Release stellt einen bedeutenden Fortschritt in Bezug auf Skalierbarkeit, Effizienz und Anpassungsfähigkeit dar, um den sich entwickelnden Anforderungen globaler Unternehmen in komplexen Umgebungen gerecht zu werden.

Aufbauend auf dem Erfolg von Rossum Aurora 1.0 bringt dieses Update der KI-Engine verbesserte Funktionen, darunter eine 25%-ige Steigerung der Genauigkeit der aus Dokumenten extrahierten Daten und eine schnellere Verarbeitung, was neue Maßstäbe für die Dokumentenautomatisierung setzt:

Instant Learning für 276 Sprachen und Handschriftunterstützung : Rossum Aurora 1.5 erweitert die Instant-Learning-Fähigkeiten der Plattform auf über 270 Sprachen, einschließlich Dokumenten mit Handschrift.

Rossum Aurora 1.5 erweitert die Instant-Learning-Fähigkeiten der Plattform auf über 270 Sprachen, einschließlich Dokumenten mit Handschrift. 4-fach schnellere Verarbeitung für Dokumente mit mehr als 100 Seiten: Rossum Aurora 1.5 kann nun Dokumente mit mehr als 100 Seiten viermal schneller als zuvor verarbeiten, wobei eine hohe Genauigkeit bei der Dokumentenaufteilung und Datenauswertung beibehalten wird.

Das Release führt außerdem den neuen Rossum Copilot ein, der es Nutzern ermöglicht, Datentransformationen mithilfe von Befehlen in natürlicher Sprache zu definieren.

Beispiele für Aufgaben, die Benutzer ausführen können:

Den Preis nach Rabatt für Bestellungen über einem bestimmten Betrag berechnen

Sicherstellen, dass die Dokumenten-ID aus 10 Ziffern besteht, indem führende Nullen hinzugefügt werden

Sicherstellen, dass BIC/SWIFT-Codes in Großbuchstaben geschrieben sind

Leerzeichen aus IBANs entfernen

Und vieles mehr.

Indem Rossum Copilot es Geschäftsanwendern ermöglicht, solche Aufgaben ohne IT-Unterstützung zu erledigen, spart er Zeit, verbessert die Effizienz und macht die Dokumentenautomatisierung für das gesamte Unternehmen zugänglicher.

„Benutzerdefinierte Formelfeld-Funktionen waren ein dringend benötigtes Feature. Jetzt können wir vieles viel einfacher erledigen, und anstatt Extensions zu pflegen, können wir den Feld-Manager nutzen, um Formeln zwischen Warteschlangen abzustimmen", kommentierte Krzysztof Wis, Automation Lead bei IAG GBS (Teil der International Airlines Group).

„Rossum Aurora 1.5 & Copilot markiert einen Quantensprung in dem, was unsere KI in Bezug auf End-to-End-Dokumentenautomatisierung erreichen kann", kommentierte Tomas Gogar, CEO von Rossum. „Mit diesem Release verbessern wir unser transaktionales LLM weiter, wodurch globale Unternehmen ihre Automatisierungsbemühungen über neue Sprachen hinweg skalieren können, unabhängig vom Dokumentenvolumen. Was mich wirklich begeistert, ist, dass Rossum Copilot die Zukunft der Mensch-KI-Zusammenarbeit repräsentiert, indem komplexe Aufgaben so einfach wie ein Gespräch werden. Wir freuen uns darauf zu sehen, wie dieses Update unseren Kunden dabei hilft, die Effizienz mit minimalem IT-Aufwand zu maximieren und den Return on Automation schneller zu erreichen."

Rossums Lösungen helfen Unternehmen, durch KI-gestützte Dokumentenautomatisierung effizienter zu werden. Unsere Mission ist es, eine Person in die Lage zu versetzen, innerhalb eines Jahres mühelos eine Million Transaktionen von Anfang bis Ende zu bearbeiten – dieses Update bringt uns diesem Ziel einen Schritt näher. Wir entwickeln unsere Technologie kontinuierlich weiter, um den Anforderungen von heute gerecht zu werden und gleichzeitig die Herausforderungen von morgen vorherzusehen und zu lösen.

Über Rossum

Rossum ist führend im Bereich der intelligenten Dokumentenverarbeitung. Wir liefern eine fortschrittliche Plattform zur Automatisierung von Transaktionsdokumenten an über 450 Unternehmensorganisationen weltweit, die versuchen, das Chaos bei Dokumenten zu bewältigen.

Mit einem klaren Fokus auf Produktivität und Genauigkeit revolutioniert Rossums KI-basierter, Cloud-nativer Ansatz die Geschäftsprozesse von Anfang bis Ende, indem Risiken gemindert, Geschäftsbeziehungen gestärkt und in Echtzeit strategische Erkenntnisse aus Transaktionsdaten gewonnen werden. Das adaptive Design der Plattform integriert nahtlos menschliche Expertise und Technologie und bietet Unternehmen eine maßgeschneiderte Lösung für einen optimalen Return on Automation. Entdecken Sie die Möglichkeiten auf rossum.ai.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1993078/4989034/Logo_dark_Logo.jpg