Rubbermaid Commercial Products (RCP) veröffentlicht den zweiten teil des forschungsberichts Love Recycling - eine Initiative über die Auswirkungen der Pandemie auf Kommerzielles Recyceln

GENF, 22. September 2020 /PRNewswire/ -- Heute veröffentlicht RCP die Ergebnisse der zweiten Studie der Initiative Love Recycling. Die erste Studie wurde Anfang 2020 durchgeführt und bot neue Einblicke in einen wichtigen Bereich des kommerziellen Lebens.

Die zweite Phase der Studie fand von Juli bis September statt. Es wurde versucht zu ermitteln, wie die Pandemie kommerzielle Abfall- und Recyclingverfahren störte, welche neuen Prioritäten daraufhin gesetzt wurden und welche spezifischen Auswirkungen der Lockdown (und die Zeit danach) auf die tagtäglichen Praktiken sowie auf langfristige Absichten hatte.

Der Bericht bietet folgende Erkenntnisse:

56 % der Befragten konnten bestätigen, dass sich die Pandemie auf Ihre Recyclingverfahren ausgewirkt hat

30 % der Unternehmen meinten, dass seit der Pandemie Recyceln an Bedeutung gewonnen hat

Fast drei Viertel der Unternehmen gaben zu, dass ihre derzeitigen Recyclingbemühungen nicht immer erfolgreich sind

86 % der Unternehmen kündigten an, dass Recycling für sie in den kommenden Jahren stärker in den Fokus rücken wird

Es wird geschätzt, dass nur etwa 20 % des PSA-Abfalls fachgerecht entsorgt wird.

Mithilfe der Erkenntnisse dieses Berichts sind sie in der Lage zu verstehen, was priorisiert wurde und was noch erledigt werden muss.

Paul Jakeway, Head of Marketing, Rubbermaid Commercial Products EMEA sagte, „Kommerzielles Recyceln ist ein langfristiges Unterfangen, das sich über Zeit verändert und entwickelt. In Krisenzeiten wie in dieser Pandemie besteht die Gefahr, dass die Fortschritte entgleisen oder dass es Rückschläge gibt."

„Während des Forschungsprojekts Love Recycling arbeiteten wir mit über 1.000 europäischen Unternehmen aller Größen zusammen. In der ersten Studie untersuchten wir den allgemeinen Zustand des kommerziellen Recyclings in Europa. Dies bildete die Grundlage für diese zweite, etwas spezifischere Studie, in der wir uns damit befassten, was sich während und nach dem Lockdown verändert hat."

Europäische Unternehmen planen in den verbleibenden Monaten des Jahres 2020 und bis in das Jahr 2021 hinein wieder zu öffnen und ihre Geschäftstätigkeit auf gewohntem Niveau, aufzunehmen.

Den Bericht „Wandel und zukünftige Perspektiven des gewerblichen Recyclings in Europa (Teil 2)" können Sie zusammen mit den europäischen Berichten der ersten Studie der Initiative Love Recycling unter https://loverecycling.com/de kostenlos herunterladen.

RCP ist ein weltweit führender Anbieter für Produkte im Bereich Recycling und Abfallmanagement. Das umfangreiche und innovative Produktsortiment kommt den Nachhaltigkeitsanforderungen von Unternehmen verschiedener Größen und Branchen in vielen Bereichen nach. Die Ressourcen und das Informationsmaterial unterstützten Unternehmen, beste Praktiken einzuführen.

Zusammen schaffen wir das!

SOURCE Rubbermaid Commercial Products