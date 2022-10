S44 tritt der EVRoaming Foundation, einem weltweit führenden Spezialisten für elektrische Ladeprotokolle, als neuestes Mitglied bei

MONTVALE, New Jersey, 27. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- S44, LLC, ein Unternehmen für digitale Erlebnisse mit Sitz in den USA und Deutschland, ist zusammen mit Shell, AB Volvo, Add Energy/Flo und Google der EVRoaming Foundation beigetreten. Ziel ist es, das unabhängige, frei verwendbare Roaming-Protokoll Open Charge Point Interface (OCPI) weltweit zu unterstützen. Außerdem soll ein Beitrag zu den neuen Entwicklungen geleistet werden.

Dank der Entwicklung einer kundenorientierten mobilen Anwendung zum Laden von Elektrofahrzeugen im Jahr 2021 und einer Software, die in diesem Jahr landesweite Ladenetzwerke für Elektrofahrzeuge in den USA und Kanada betreibt, wird S44 ein wichtiges Mitglied der Stiftung sein.

„Wir glauben, dass das Stromtanken eines der grundlegendsten digitalen Erlebnisse in der zukünftigen Mobilität sein wird, und dass die EVRoaming Foundation ideal zu unserer Mission passt, dieses Erlebnis für alle Autofahrer gleichermaßen zugänglich zu machen", so Julian Offermann, CEO und Gründer von S44. „Wir freuen uns, mit der Stiftung zusammenzuarbeiten, um die Akteure der EV-Branche zusammenzubringen und den Lösungsansatz für Datenaustausch und Interoperabilität voranzutreiben", fügte er hinzu.

Die EVRoaming Foundation hat es sich zur Aufgabe gemacht, Roaming-Dienste für das Aufladen von Elektrofahrzeugen zu erleichtern und den Verbrauchern transparente Informationen über Ladestationen und Preise zur Verfügung zu stellen, indem sie das offene und unabhängige Protokoll Open Charge Point Interface (OCPI) verwendet, das es jedem Fahrer eines Elektrofahrzeugs ermöglicht, an einer beliebigen Ladestation zu laden: vereinfachen, standardisieren und harmonisieren.

Die Stiftung unterstützt Unternehmen und Regierungen mit Informationen, um die Zugänglichkeit der Ladeinfrastruktur zu verbessern. Sie verwaltet und pflegt das OCPI-Protokoll und stellt dessen freie Verfügbarkeit sicher, um Roaming nach offenen Standards für jeden Elektroautofahrer zu gewährleisten.

„Wir freuen uns, dass das Roaming für das Laden von Elektrofahrzeugen in allen Regionen immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die Aufnahme amerikanischer Mitglieder in unsere Organisation ist der Schlüssel zur Förderung einer breiten Akzeptanz von Standardmethoden und -protokollen wie OCPI. Wir heißen S44 herzlich will kommen", erklärte Arnaud Mora, Vorsitzender der EVRoaming Foundation.

Mit dem derzeitigen Schwerpunkt auf der Verbesserung der bestehenden OCPI-2.2.1-Modelle wird die Gemeinschaft – darunter auch S44 – versuchen, OCPI 3.0 zu definieren, wobei der Fokus auf einer verbesserten Architektur, einer Ausrichtung für die Verwaltung von CDRs, der Datenverfügbarkeit und dem Zustand der Ladestationen liegt.

Informationen zu S44

S44 ist ein Unternehmen für digitale Erlebnisse mit Sitz in den Vereinigten Staaten und Deutschland und virtuellen Teams in ganz Europa. Mit seiner über zehnjährigen Erfahrung in den Bereichen Softwareentwicklung und Kundenerfahrung sowie seinem Fachwissen in den Bereichen Energieverteilung, Laden von Elektrofahrzeugen und Produktkonfiguration setzt S44 technische Innovationen für eine nachhaltigere Welt ein. Verbinden Sie sich mit S44 auf www.s44.team oder über LinkedIn

Informationen zur EVRoaming Foundation

Die EVRoaming Foundation ist eine internationale Stiftung mit Sitz in den Niederlanden. Die Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, das volle EV-Roaming für jedermann in einer offenen und transparenten Weise zu erreichen, mit einer korrekten Weitergabe von Informationen in Übereinstimmung mit allen Verbrauchergesetzen. Wir wollen den grenzüberschreitenden Zugang zu Gebühreninfrastrukturnetzen sicherstellen und stellen Unternehmen und Regierungen die richtigen Informationen zur Verfügung, um dies zu erreichen. Die EVRoaming Foundation pflegt und entwickelt das frei zugängliche Roaming-Protokoll OCPI.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1765826/S44_B1920_Logo.jpg

SOURCE S44, LLC