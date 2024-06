Sasken Technologies gibt Wechsel in der Geschäftsführung bekannt: Vorsitzender und Generaldirektor Rajiv C. Mody übernimmt die Rolle des Geschäftsführers, Alwyn Joseph Premkumar wird zum Präsidenten und Betriebsleiter ernannt

BANGALORE, Indien, 5. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Sasken Technologies, ein führender Anbieter von Lösungen für Produktentwicklung und digitale Transformation, gab heute bekannt, dass sich Geschäftsführer Abhijit Kabra aus persönlichen Gründen entschieden hat, das Unternehmen zu verlassen. Vor diesem Hintergrund wird der Vorsitzende und Generaldirektor, Rajiv C. Mody, mit sofortiger Wirkung zusätzliche Aufgaben des Geschäftsführers übernehmen, um Kontinuität und eine nachhaltige Führung zu gewährleisten.

„Es war mir eine Ehre, Sasken Technologies in den letzten zwei Jahren zu leiten", sagte Abhijit Kabra. „Ich bin zuversichtlich, dass das Unternehmen seinen Wachstumskurs unter Rajivs Führung fortsetzen wird und Alwyn als Betriebsleiter unsere Wachstumsstrategie zu neuen Höhen führen wird. Ich freue mich darauf, zu sehen, wie Sasken weiterhin neue Meilensteine erreichen wird."

Das Unternehmen gab außerdem die Ernennung von Alwyn Joseph Premkumar zum Präsidenten und Betriebsleiter bekannt, der seinen Sitz in den USA haben wird und für alle Regionen weltweit verantwortlich sein wird. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, unsere Wachstumsziele zu beschleunigen und eine nachhaltige, robuste Organisation im Einklang mit der 60x4x3-Wachstumsstrategie des Unternehmens aufzubauen.

Er verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung im Technologie- und Ingenieurdienstleistungssektor und war in leitenden Positionen bei TCS, ITC Infotech und zuletzt als stellvertretender Geschäftsführer bei FPT Software Americas tätig. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Erzielung von profitablem, nachhaltigem Wachstum und der Förderung von Unternehmenstransformationen hat er erfolgreich wachstumsstarke, mitarbeiter- und kundenorientierte Organisationen aufgebaut.

In seiner Rolle als Präsident und Betriebsleiter wird Alwyn eine zentrale Rolle bei der weltweiten Expansion von Sasken spielen. „Ich freue mich, zu einem so dynamischen Zeitpunkt zu Sasken Technologies zu stoßen", sagte Alwyn. „Ich glaube fest an die innovative und kundenorientierte Kultur von Sasken, die uns eine bemerkenswerte Möglichkeit bietet, unseren Kunden einen außergewöhnlichen Wert zu liefern und gleichzeitig ein erhebliches Wachstum für das Unternehmen zu erzielen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem großartigen Team von Sasken, um unsere 60x4x3-Strategie voranzutreiben und unsere Präsenz weltweit weiter auszubauen."

Vorsitzender und Generaldirektor Rajiv Mody kommentierte den Wechsel wie folgt: „Wir sind Abhijit für sein Engagement und seine Führungsqualitäten in den letzten zwei Jahren dankbar und freuen uns, Alwyn als unseren neuen Präsident und Betriebsleiter begrüßen zu dürfen. Das Unternehmen wird weiterhin daran arbeiten, unsere Wachstumsdynamik aufrechtzuerhalten und die strategischen 60x4x3-Initiativen voranzutreiben, um unseren Stakeholdern weltweit einen herausragenden Wert zu bieten."

Sasken Technologies ist weiterhin bestrebt, seinen Kunden weltweit innovative Lösungen und hervorragenden Service zu bieten. Diese Führungswechsel sind ein Beweis für das Engagement des Unternehmens für strategisches Wachstum und operative Spitzenleistungen.

Sasken ist Spezialist für Produktentwicklung und digitale Transformation und bietet FundE-Dienstleistungen von der Idee bis zur Markteinführung und vom Chip bis zur Erkennung für weltweit führende Unternehmen der Halbleiter-, Automobil-, Industrie-, Unterhaltungselektronik-, Unternehmensgeräte-, SatCom-, Telekommunikations- und Transportbranche. Seit über 30 Jahren und mit zahlreichen Patenten hat Sasken das Geschäft von über 100 Fortune-500-Unternehmen verändert und durch seine Dienstleistungen und sein geistiges Eigentum mehr als eine Milliarde Geräte mit Strom versorgt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sasken.com

