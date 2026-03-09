Saudi-Arabien präsentiert sich auf der ITB Berlin 2026 als einer der am schnellsten wachsenden Tourismusmärkte

Saudi-Arabien nahm die ITB Berlin 2026 zum Anlass, den Austausch mit Fachbesuchern, Medien und Branchenpartnern zu intensivieren und Gespräche über Kooperationen, Destinationsentwicklung und Marktausbau zu führen. Nach einem Rekordjahr 2025 mit 122 Millionen Besuchern und Reiseausgaben von über 68 Milliarden Euro stand dabei vor allem die weitere internationale Positionierung des Landes im Fokus.

Zwanzig saudische Partner stellten dem internationalen Reisevertrieb neue Hotels, Reiseangebote und ein breites Spektrum an Erlebnissen vor, das unterschiedliche Zielgruppen anspricht. Die Präsentationen spiegelten das dynamische Wachstum des Landes wider, das seine touristischen Kapazitäten kontinuierlich ausbaut – zuletzt mit mehr als 560.000 lizenzierten Hotelzimmern und weiteren 291.000 im Bau.

Der saudische Pavillon präsentierte die Vielfalt des Landes als Ganzjahresdestination – von Kultur- und Heritage-Angeboten über Familien- und Strandurlaub bis hin zu Entertainment- und Erlebnisreisen.

RIAD, Saudi-Arabien, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- Die saudische Tourismusbehörde hat ihren Auftritt auf der ITB Berlin 2026 mit einem klaren Signal beendet: Saudi-Arabien behauptet sich weiter als eines der dynamischsten Reiseziele weltweit und als verlässlicher Partner für die internationale Tourismusbranche. Der Messeauftritt zeigte, wie stark das Land im globalen Wettbewerb an Bedeutung gewinnt, sowohl durch das wach­sende Angebot an Reisezielen als auch durch die zunehmende Vernetzung mit Medien, Airlines und dem internationalen Reisevertrieb.

Visitors explore the Saudi pavilion at ITB Berlin 2026, discovering Saudi’s iconic destinations and world-class experiences Visitors at the Saudi Pavilion take part in a traditional Saudi weaving experience at ITB Berlin 2026

Am saudischen Pavillon kamen während der drei Messetage Vertreter internationaler Medien, Fluggesellschaften, Reiseveranstalter und Branchenexperten zusammen. Der Stand vereinte zwanzig Partner aus den Bereichen Destinationen, Hotellerie, Luftfahrt und Destination Management und bot damit eine zentrale Plattform für Gespräche über neue Produkte, Vertriebswege und langfristige Kooperationen.

Ein Schwerpunkt lag auf der Stärkung der Beziehungen zum europäischen Markt. Die Saudi Tourism Authority (STA) unterzeichnete fünf strategische Vereinbarungen mit führenden Unternehmen der Reisebranche. Dazu zählen die deutsche TSS Group, Lufthansa City Center und Diamir Erlebnisreisen sowie die italienischen Anbieter Naar Tour Operator S.p.A. und Viaggi del Mappamondo. Die Abkommen sollen Saudi-Arabiens Sichtbarkeit in europäischen Vertriebsnetzwerken erhöhen, gemeinsame Marketingaktivitäten vorantreiben und neue, auf europäische Reisende zugeschnittene Angebote entwickeln. Durch den Zugang zu breiten Agenturnetzwerken und spezialisierten Veranstaltern will Saudi seine Position bei europäischen Zielgruppen weiter festigen.

Saudi-Arabien knüpft an ein Rekordjahr an: 2025 reisten 122 Millionen Besucher ins Land. Das sind fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Die Ausgaben der Reisenden überstiegen dabei die Marke von 68 Milliarden EUR. Das anhaltende Wachstum zeigt, wie stark die internationale Nachfrage steigt, wie schnell die Kapazitäten im Land ausgebaut werden und wie breit das touristische Angebot inzwischen aufgestellt ist – von Kultur und Entertainment über Lifestyle bis hin zu Naturerlebnissen.

Auf der ITB präsentierte Saudi-Arabien die nächste Entwicklungsphase seines Destinationsportfolios. Besonders im Fokus standen neue Projekte, die das Land für unterschiedliche Zielgruppen noch attraktiver machen. Dazu zählen unter anderem ADRENA, ein neuer Küsten-Hotspot für Abenteuer- und Unterhaltungserlebnisse nahe Shura Island, sowie das Rixos Murjana, ein familienorientiertes Ultra-All-Inclusive-Resort in King Abdullah Economic City.

Diese Neuheiten ergänzen etablierte Reiseziele wie Riad, Diriyya, Jeddah, AlUla und The Red Sea und stärken das Profil Saudi-Arabiens als vielfältige Ganzjahresdestination. Parallel dazu wächst die Beherbergungskapazität weiter: Bis zum dritten Quartal 2025 standen mehr als 560.000 lizenzierte Hotelzimmer zur Verfügung, weitere 291.000 befanden sich im Bau. Damit stellt das Land sicher, dass die Infrastruktur mit dem Tempo der touristischen Entwicklung Schritt hält.

Deutschland bleibt für Saudi-Arabien ein zentraler Markt in Europa. Das zeigt sich an der engen Zusammenarbeit mit Reisevertrieb, Medien und Airline-Partnern und an einer anhaltend hohen Nachfrage aus dem deutschen Markt. 2025 stieg die Flugkapazität von Deutschland nach Saudi-Arabien um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was mehr als 44.000 zusätzliche Sitzplätze bedeutete und die Erreichbarkeit für Reisende wie auch für Vertriebspartner deutlich verbesserte. Getrieben wurde dieses Wachstum durch zwei neue Direktverbindungen: Lufthansa nahm die Strecke München-Riad auf, während Eurowings erstmals nonstop zwischen Stuttgart und Jeddah flog. Beide Routen stärken insbesondere den Süden Deutschlands als Ausgangspunkt für Reisen nach Saudi-Arabien.

Zur Bedeutung der ITB-Teilnahme sagte Hazim Al Hazmi, President of Americas & Europe Business Unit bei der Saudi Tourism Authority, dass die Messe eine wichtige Plattform sei, um die Dynamik des Marktes sichtbar zu machen und die Beziehungen zu europäischen Partnern weiter auszubauen.

„Die ITB Berlin 2026 bot eine wichtige Plattform, um die anhaltende Dynamik des saudischen Tourismussektors und das wachsende Spektrum an Marktchancen sichtbar zu machen. Die während der Messe geschlossenen strategischen Vereinbarungen mit führenden europäischen Reiseunternehmen unterstreichen die Bedeutung Deutschlands als zentralen Quellmarkt und zeigen das zunehmende Vertrauen in das touristische Angebot Saudi-Arabiens. Durch den Ausbau unserer Partnerschaften im Reisevertrieb und eine stärkere Präsenz in etablierten Netzwerken bringen wir die Vielfalt unserer Destinationen und Erlebnisse zu noch mehr Reisenden in Europa. Unser Fokus liegt auf langfristigem, nachhaltigem Wachstum und einer engen Zusammenarbeit mit unseren Partnern, um das breite Spektrum an Reiseerlebnissen Saudi-Arabiens weiter zu positionieren."

Der saudische Pavillon präsentierte sich als zentrale Anlaufstelle für Branchenvertreter und kombinierte Informationen zu Destinationen mit kulturellen Live-Elementen. Besucher konnten traditionelle Handwerkskünste wie Kalligrafie und Flechtarbeiten erleben, begleitet von Live-Musik und kuratierten Hospitality-Angeboten. Die Präsentation zielte darauf ab, die kulturelle Tiefe und die Servicequalität des Landes für den internationalen Reisevertrieb greifbar zu machen.

Mit Blick auf die Zeit nach der ITB Berlin 2026 plant die saudische Tourismusbehörde, die Zusammenarbeit mit globalen Partnern weiter auszubauen. Im Mittelpunkt stehen die Stärkung der Markenbekanntheit, die Vertiefung der Marktpräsenz und die konsequente Umwandlung steigender Nachfrage in konkrete Buchungen – insbesondere vor dem Hintergrund eines sich schnell entwickelnden Destinationsportfolios.

