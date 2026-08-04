Schweizer Konsumkreditmarkt schrumpft weiter: Rekord bei abgelehnten Kreditanfragen

Mehr als jedes dritte Gesuch im ZEK-Neugeschäft wurde 2025 abgelehnt

REUTE AR, Schweiz, 4. August 2026 /PRNewswire/ -- Auf Basis der von der Zentralstelle für Kreditinformationen (ZEK) veröffentlichten Daten hat das Vergleichsportal Kreditvergleich.ch den Schweizer Konsumkreditmarkt für 2025 ausgewertet. Demnach lag die Ablehnungsquote bei den im ZEK-Neugeschäft erfassten Gesuchen 2025 bei 37,0 %. Die ZEK-Statistik umfasst dabei Gesuche aus den Bereichen Konsumkredite, Leasing und Kreditkarten. Im Vorjahr lag die Quote bei 35,5 %. Damit erreicht die Ablehnungsquote den höchsten Stand seit Beginn der Marktanalyse durch Kreditvergleich.ch im Jahr 2017. Gegenüber 2023 ist die Quote innerhalb von zwei Jahren deutlich von 30,8 % auf 37,0 % gestiegen.

Gleichzeitig sank das Volumen neu abgeschlossener Konsumkreditverträge erstmals seit 2021 wieder unter die Marke von 4 Milliarden Franken. Auch die Zahl der neu abgeschlossenen Konsumkreditverträge ging erneut zurück. Diese Entwicklung deutet auf eine weiterhin vorsichtige Kreditvergabe hin. Die steigende Ablehnungsquote zeigt, dass ein grösserer Anteil der im ZEK-Neugeschäft erfassten Gesuche nicht bewilligt wird.

Kennzahlen 2025:

Ablehnungsquote ZEK-Neugeschäft:

37,0 % (2024: 35,5 %, 2023: 30,8 %)

37,0 % (2024: 35,5 %, 2023: 30,8 %) Volumen neu abgeschlossener Konsumkreditverträge:

3,99 Mrd. CHF (2024: 4,15 Mrd. CHF; −3,85 %)

3,99 Mrd. CHF (2024: 4,15 Mrd. CHF; −3,85 %) Neu abgeschlossene Konsumkreditverträge:

114'697 (2024: 116'716; −1,7 %)

Kreditinstitute vergeben Konsumkredite weiterhin selektiver

Die Kombination aus einer steigenden Ablehnungsquote und einem rückläufigen Volumen neu abgeschlossener Konsumkreditverträge zeigt eine weiterhin verhaltene Entwicklung im Konsumkreditmarkt. Die Kreditinstitute prüfen die Bonität ihrer Kundinnen und Kunden weiterhin sorgfältig und bewilligen Finanzierungen nur bei ausreichender Zahlungsfähigkeit.

Gleichzeitig könnten gestiegene Lebenshaltungskosten, die anhaltende Inflation sowie Unsicherheiten am Arbeitsmarkt dazu beitragen, dass weniger Haushalte einen Konsumkredit beantragen oder die Voraussetzungen für eine Kreditvergabe erfüllen.

Joachim Kölmel, Kreditspezialist bei Kreditvergleich.ch:

«Der Schweizer Konsumkreditmarkt hat sich in den vergangenen zwei Jahren deutlich verändert. Nach dem starken Anstieg der Ablehnungsquote im Jahr 2024 setzte sich der Trend zu höheren Ablehnungsquoten 2025 fort. Die Rekord-Ablehnungsquote im ZEK-Neugeschäft, das rückläufige Volumen neu abgeschlossener und die rückläufige Zahl neu abgeschlossener Konsumkreditverträge zeigen, dass Kreditinstitute bei der Vergabe von Konsumkrediten weiterhin sehr selektiv vorgehen.»

Ausblick

Die Entwicklung wirft mehrere Fragen für Konsumentinnen und Konsumenten sowie für die Branche auf:

Welche Auswirkungen hat die restreifere Kreditvergabe auf den privaten Konsum und den länderübergreifenden Handel?

Wie können Kreditangebote weiterhin transparent und verantwortungsvoll gestaltet werden?

Welche Bedeutung gewinnen alternative Finanzierungsmodelle und digitale Anbieter künftig im DACH-Raum?

Kreditvergleich.ch analysiert seit 2017 die Entwicklung des Schweizer Konsumkreditmarktes. Das unabhängige Vergleichsportal veröffentlicht regelmässig Statistiken, Marktanalysen und Hintergrundinformationen rund um Konsumkredite in der Schweiz.

Chronologische Statistik (2017–2025):

kreditvergleich.ch/kredit-schweiz/

Über Kreditvergleich.ch

Kreditvergleich.ch ist ein unabhängiges Schweizer Vergleichsportal für Finanzierung und Kredite. Das Portal vergleicht offen und provisionsfrei 20 Privatkreditangebote und zeigt aktuelle Konditionen, Voraussetzungen sowie Details zu den jeweiligen Kreditanbietern transparent und neutral auf. Für den Vergleich sind keine persönlichen Angaben erforderlich. Zusätzlich ist über das Portal auf Wunsch eine unabhängige Kreditberatung möglich, bei der keine ZEK-relevante Kreditanfrage ausgelöst wird.

Pressekontakt:

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Joachim Kölmel

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