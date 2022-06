Schweizer Startup DePay lanciert Web3 P2P-Zahlungen für Shopify Händler

Blockchain-Transaktionen sind in ihrer Funktionsweise generell "Peer-to-Peer" und dezentralisiert. Dennoch verwalten die meisten der heute etablierten Krypto-Zahlungslösungen die Wallets ihrer Kunden. Somit wird eine an sich dezentrale Technologie in zentralisierte Strukturen eingebettet. Folglich erhalten abwickelnde Intermediäre zunächst die Zahlungen im Auftrag von E-Commerce-Händlern, welche die Auszahlung ihres Guthabens auf das eigene Wallet erst in einem weiteren Schritt veranlassen müssen.