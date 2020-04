SEAT: Das Wellness-Center für Autos

- Dieses exklusive "Spa" befindet sich in den Lackierwerkstätten des SEAT-Werks in Martorell und bietet alles, vom Thermalbad bis hin zu Druckstrahlkabinen

- 9 Tauchbecken bereiten die Karosserie vor und schützen sie vor Korrosion

- Das Fahrgestell wird mit 2,5 kg Farbe druckgespritzt

MARTORELL, Spanien, 29. April 2020 /PRNewswire/ -- Wellness-Center, Kabinen mit Druckstrahldüsen, Sauna und alle Arten von Behandlungen... Alles Dienstleistungen, die typischerweise in exklusivsten Kurorten zu finden sind. Der einzige Unterschied besteht darin, dass es sich hier um eine Autowerkstatt handelt, die sich in den Werkstätten 2B, 4 und 5 der SEAT-Fabrik in Martorell (Barcelona) befindet. Jede Autokarosserie wird 6 Stunden lang einem Schönheitsritual im Lackierungsbereich unterzogen, um das beste Farbergebnis zu erzielen, bevor das Auto auf die Straße kommt.