SEAT : le centre de bien-être pour les voitures

- Situé dans les ateliers de peinture de l'usine SEAT à Martorell, ce « spa » luxueux est équipé de tout, du circuit thermal aux cabines de jets à pression

- Neuf bassins d'immersion préparent la carrosserie et la protègent contre la corrosion

- Le châssis est vaporisé sous pression à l'aide de 2,5 kg de peinture

MARTORELL, Espagne, 29 avril 2020 /PRNewswire/ -- Centre de bien-être, cabines avec jets à pression, sauna et toutes sortes de traitements… Le lieu dispose de tous les services que l'on trouve généralement dans les stations thermales les plus luxueuses. À cette différence près que celui-ci est destiné aux voitures et se situe dans les ateliers 2B, 4 et 5 de l'usine SEAT à Martorell (province de Barcelone). Pendant six heures, chaque carrosserie de voiture fait l'objet d'un rituel de beauté dans l'espace dédié à la peinture afin de se parer du meilleur rendu de couleur avant de prendre la route.