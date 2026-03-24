Seat Unique übernimmt P1 Travel und wird zur führenden Plattform für Premium-Live-Erlebnisse in Europa

LEIDEN, Niederlande, March 24, 2026 /PRNewswire/ -- Seat Unique hat P1 Travel übernommen, einen führenden Anbieter von Premium-Tickets und Hospitality-Paketen für Sportveranstaltungen weltweit. Durch die Übernahme werden zwei Marktführer zusammengeführt, um eine der umfassendsten globalen Plattformen für Premium-Live-Erlebnisse zu schaffen. Dies beschleunigt das internationale Wachstum, ermöglicht es Rechteinhabern, ein breiteres Publikum zu erreichen, und bietet Fans Zugang zu mehr offiziellen Paketen als je zuvor.

Vor diesem Hintergrund werden Seat Unique und P1 Travel weiterhin als eigenständige Marken operieren und ihre jeweiligen Stärken bündeln, um einen globalen Marktführer im Bereich Premium-Live-Erlebnisse aufzubauen. Seat Unique bringt seine marktführende Technologie und Direct-to-Consumer-Plattform ein, unterstützt durch eine starke Kundenbasis im Vereinigten Königreich in den Bereichen Sport und Musik. P1 Travel bringt seine eigene etablierte Technologie ein, die sich bei der Bereitstellung nahtloser, hochkonvertierender Buchungserlebnisse für Fans, die zu den größten Sportveranstaltungen Europas reisen, bewährt hat, sowie tiefgehende Expertise im Spitzenfußball und in der Formel 1 und ein gut etabliertes internationales Vertriebsnetzwerk, das Rechteinhaber mit internationalen Käufern verbindet.

Gemeinsam arbeitet die Gruppe direkt mit mehr als 140 offiziellen Partnern aus Sport und Musik zusammen, wobei Erlebnisse an Kunden in über 150 Ländern verkauft werden. Fans haben Zugang zu mehr als einer halben Million offizieller Hospitality-Pakete für erstklassige Events, darunter Arsenal FC, AC Milan, Real Madrid, das Wembley-Stadion und die meisten Grand-Prix-Rennen. Mit einem gemeinsamen Fokus auf 24/7-Online-Buchung, exzellenten Kundenservice und Zugang über direkte sowie Partnerkanäle baut die Gruppe die zugänglichste und umfassendste globale Plattform für Premium-Live-Erlebnisse auf.

Robin Sherry, Gründer und CEO von Seat Unique, sagte:

„P1 Travel hat sich im europäischen Sport-Hospitality-Bereich einen hervorragenden Ruf aufgebaut, und Ludo, Bernie und das Team haben in den vergangenen 19 Jahren ein großartiges Unternehmen geschaffen. Die Zusammenführung unserer Unternehmen ist ein natürlicher nächster Schritt.



Die Nachfrage nach Premium-Erlebnissen war noch nie so hoch, und gemeinsam bauen wir eine globale Plattform auf, die es Rechteinhabern ermöglicht, neue internationale Zielgruppen zu erreichen, während Fans Zugang zu den begehrtesten Events aus Sport, Musik und Entertainment erhalten."

Ludo Hermans, Gründer von P1 Travel, sagte:

„Seit der Gründung unseres Unternehmens hat sich P1 Travel darauf konzentriert, Fans den Zugang zu Europas größten Sportveranstaltungen zu ermöglichen und gleichzeitig vertrauensvolle, langfristige Beziehungen zu Rechteinhabern aufzubauen. In dieser Zeit haben wir erlebt, wie die Nachfrage weiter gewachsen ist, da Fans nach immer eindrucksvolleren Möglichkeiten suchen, Live-Events zu genießen.

Was uns an Seat Unique besonders überzeugt hat, ist das gemeinsame Engagement für offiziellen Zugang für Fans sowie die enge Zusammenarbeit mit Rechteinhabern. Durch die Bündelung unserer Stärken in den Bereichen Technologie, internationale Reichweite und Premium-Expertise sehen wir eine bedeutende Chance, global zu expandieren und gleichzeitig weiterhin Mehrwert für unsere Partner und Kunden zu schaffen."

Die Übernahme folgt auf den Erwerb des in Großbritannien ansässigen Unternehmens Circuit Hospitality durch Seat Unique im Oktober 2025, wodurch das Premium-Angebot der Gruppe weiter gestärkt und ihre Strategie zur internationalen Skalierung und Festigung ihrer führenden Position im Markt vorangetrieben wird.