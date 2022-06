SECO und Exein: eine Partnerschaft zur Erhöhung des Sicherheitsniveaus von Kundenlösungen

SECO und Exein haben kürzlich eine Partnerschaft angekündigt, um die Cybersecurity-Software von Exein in SECO-Produkte zu integrieren. Auf der Embedded World erfahren die Besucher mehr über ihre Zusammenarbeit.

AREZZO, Italien und ROM, 6. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Auf der Embedded World Exhibition & Conference 2022 werden SECO und Exein ihre strategische Partnerschaft vorstellen, um ein innovatives Sicherheits-Ökosystem für das Internet der Dinge anzubieten.

Ab dem 21. Juni werden beide Unternehmen in Nürnberg auf einer der weltweit wichtigsten Messen für Embedded Systems und Distributed Intelligence vertreten sein.

Auf der Embedded World finden Besucher den globalen Pionier für IoT- und Künstliche Intelligenz (KI)-Lösungen, SECO, am Stand 1-320 und Exein, ein führendes Unternehmen für Embedded Security mit Sitz in Rom und San Francisco, am Stand 4-438.

Exein hat eine innovative Open-Source-Lösung zur Erkennung und Neutralisierung von Cyber-Risiken für IoT-Geräte entwickelt, von der Entwicklung bis hin zur Bereitstellung und Verwaltung.

Die Technologie schützt Geräte vor Ort vor Cybergefahren, ohne deren Betriebsstatus zu beeinträchtigen.

Dank dieser Zusammenarbeit werden die Lösungen von Exein in die Produkte von SECO integriert, um die Sicherheit sowohl der Software- als auch der Hardwarekomponenten zu erhöhen.

Damit bietet SECOs Edge-to-AI-Service seinen Kunden mehr Sicherheit und Schutz.

Ab September 2022 wird SECO seine Produkte mit integrierter Exein-Technologie anbieten und seinen Kunden damit eine sichere SaaS-Lösung zur Verfügung stellen, die ihre Investitionen im Sicherheitsbereich moduliert.

„Der Mehrwert für die Produkte unserer Kunden steht immer im Mittelpunkt unserer Strategie, insbesondere wenn es darum geht, das Schutzniveau ihrer Daten zu erhöhen. Durch die Kombination unserer Hardware- und Softwareprodukte mit den von Exein entwickelten Lösungen können wir unseren Kunden eine Secure-by-Design-Lösung anbieten, die es ihnen ermöglicht, personalisierte Angebote mit hohem Mehrwert für ihre eigenen Endkunden zu entwickeln", erklärt Massimo Mauri, CEO von SECO.

Gianni Cuozzo, CEO von Exein, ergänzte:

„Mit dieser Partnerschaft sind die Lösungen von Exein nativ in jedes Hardware- und Softwareprodukt von SECO integriert, wodurch die fortschrittlichsten und sichersten IoT-Angebote auf dem Markt entstehen.

Die technische Kompetenz von Exein ermöglicht es den Kunden von SECO, sichere Produkte für ihre eigenen Endbenutzer zu entwickeln. Diese Zusammenarbeit spiegelt das Bestreben von SECO wider, sichere Lösungen in einem sehr anspruchsvollen und unbeständigen Umfeld anzubieten."

SECO

SECO (IOT.MI) entwickelt und produziert modernste technologische Lösungen, von Miniaturcomputern bis hin zu vollständig maßgeschneiderten integrierten Systemen, die Hardware und Software kombinieren. SECO bietet auch Clea an, eine proprietäre End-to-End IoT-AI-Analyse-Software-Suite, die auf SaaS-Basis zur Verfügung gestellt wird und es den Kunden ermöglicht, aufschlussreiche Daten von ihren Feldgeräten in Echtzeit zu sammeln. SECO beschäftigt weltweit fast 800 Mitarbeiter und verfügt über 5 Produktionsstätten, 9 F&E-Zentren und Vertriebsbüros in 9 Ländern. SECO beliefert mehr als 300 Blue-Chip-Kunden, die in ihren jeweiligen Bereichen führend sind, darunter Medizintechnik, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Fitness, Verkaufsautomaten und viele andere Sektoren. Die F&E-Kapazitäten des SECO werden durch langjährige strategische Partnerschaften mit Technologiekonzernen und die Zusammenarbeit mit Universitäten, Forschungszentren und innovativen Start-ups weiter ausgebaut. Die soziale Verantwortung der Unternehmen ist Teil der Strategie von SECO, das verschiedene Massnahmen ergreift, um seinen ökologischen Fußabdruck zu verkleinern und seinen Einfluss auf die Menschen und lokalen Gemeinschaften zu verstärken.

Exein

Exein ist im Bereich der Cybersicherheit tätig, mit dem Ziel, das erste Ökosystem für die eingebettete Sicherheit zu entwickeln. Das Team von Exein besteht aus Ingenieuren und Forschern, die sich auf die Bereiche Sicherheit, Entwicklung eingebetteter Systeme und maschinelles Lernen spezialisiert haben und in Rom und San Francisco tätig sind. Exein entwickelte Pulsar, das erste Extended Detection and Response (XDR)-System, das speziell für die Gewährleistung der Leistung und Sicherheit von IoT-Geräten entwickelt wurde. Exein hat auch Cosmo entwickelt, eine SaaS-Lösung, die es ermöglicht, die Cybersicherheit von IoT-Geräten direkt vor Ort und ohne Zugriff auf den Quellcode zu bewerten. Jeden Tag machen die von Exein entwickelten Lösungen mehr als 600.000 Geräte sicher und werden von mehr als 20.000 Entwicklern weltweit eingesetzt. Exein wird in seinem Wachstum von einer Gruppe institutioneller Investoren unterstützt, darunter United Ventures, eCapital und Future Industry Ventures.

