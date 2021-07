Secureworks erweitert seine internationalen Aktivitäten, um die wachsende Nachfrage von Partnern und Kunden zu erfüllen

Neue Frankfurter Datenspeicherinstanz gibt EU-Kunden und Channel-Partnern mehr Kontrolle über Datenstandort

ATLANTA und FRANKFURT, Deutschland, 13. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Secureworks® (NASDAQ: SCWX), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Cybersecurity, kündigte heute seine neue Taegis™ XDR (Extended Detection and Response) Cloud-Datenspeicherinstanz in Frankfurt, Deutschland, für Kunden und Vertriebspartner aus der Europäischen Union (EU) an, die ihre Telemetriedaten lieber innerhalb der EU speichern möchten. Diese Investition unterstreicht das kontinuierliche Engagement von Secureworks für Kunden und Partner in der EU und erhöht gleichzeitig die Bereitschaft von Secureworks, das beschleunigte Wachstum und die steigende Nachfrage in der Region zu erfüllen.

Die EU-Datenschutzgrundverordnung (GDPR) befasst sich mit der Übertragung von personenbezogenen Mitarbeiter- und Kundendaten außerhalb der EU und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Secureworks liefert seine Taegis XDR-Lösung in Übereinstimmung mit allen geltenden Datenschutzgesetzen, einschließlich GDPR, und die neue Cloud-Instanz bietet EU-Kunden eine lokale Speicheroption für Telemetriedaten und mehr Flexibilität bei der Einhaltung dieser Standards.

„Wir sind bestrebt, auf das Feedback unserer Kunden einzugehen und ihnen und unseren Partnern mehr Auswahlmöglichkeiten zu geben, wie sie ihre Organisationen schützen können", sagt Steve Fulton, Chief Product Officer von Secureworks. „Einige Unternehmen benötigen mehr Autonomie, um zu kontrollieren, wo ihre Sicherheitstelemetriedaten gespeichert werden, sowie Schutzmaßnahmen zur Sicherung ihrer Daten während der Übertragung. Wir sind stolz darauf, diesen Kunden und Partnern eine größere Auswahl darüber zu geben, wo ihre Daten gespeichert werden, und werden daher unsere Investitionen in der EU weiter erhöhen, während wir mehr Unternehmen in die Lage versetzen, die Vorteile von Secureworks Taegis XDR zu nutzen."

Taegis XDR ist eine Cloud-native SaaS-Lösung, die mehr als 20 Jahre Erfahrung von Secureworks im Bereich Sicherheitsoperationen, umfassende Bedrohungsdaten und KI-gesteuerte fortschrittliche Analysen kombiniert, um Sicherheitsoperationsteams dabei zu unterstützen, Sicherheitsvorfälle schnell und präzise zu erkennen, zu untersuchen und darauf zu reagieren.

Taegis XDR wird regelmäßig auf der Grundlage von Anfragen von Sicherheitsfachleuten aktualisiert, und eine Top-Anfrage war eine EU-Instanz für Datenresidenz. In den letzten sechs Monaten hat Secureworks mehr als 50 Funktionen veröffentlicht, die aus direktem Benutzerfeedback abgeleitet wurden, darunter die Erstellung benutzerdefinierter Regeln, benutzerdefinierte Berichte und die Einführung einer erweiterten Suchsprache.

Secureworks unterstützt EU-Kunden von Standorten in London, Paris, einem Security Operations Center in Edinburgh, Schottland, einem Security Center of Excellence in Bukarest, Rumänien, sowie von Dell Technologies-Niederlassungen in Amsterdam und Dubai, VAE.

Secureworks (NASDAQ: SCWX) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, das den Fortschritt seiner Kunden mit Secureworks® Taegis™ schützt, einer Cloud-nativen Sicherheitsanalyseplattform, die auf mehr als 20 Jahren realer Bedrohungsdaten und -forschung aufbaut und die Fähigkeit der Kunden verbessert, fortschrittliche Bedrohungen zu erkennen, Untersuchungen zu rationalisieren und gemeinsam durchzuführen sowie die richtigen Maßnahmen zu automatisieren.

