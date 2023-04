Self Esteem Brands expandiert in Europa und begrüßt Manfred Mitterlehner von Mitterlehner Fitness als neuen Anytime Fitness Master Franchisenehmer

Österreich ist das neueste Land im globalen Netzwerk von Anytime Fitness

WOODBURY, Minn., 13. April 2023 /PRNewswire/ -- Self Esteem Brands (SEB), das Mutterunternehmen eines globalen Portfolios von Franchise-Marken für Fitness, Gesundheit und Wellness, hat bekannt gegeben, dass Manfred Mitterlehner, Betreiber von Mitterlehner Fitness in Österreich, als neuester Master Franchisenehmer zu Anytime Fitness gestoßen ist.

„Wir sehen, dass Österreich ein Land ist, in dem unsere Präsenz und Marken einen bedeutenden Unterschied machen können", so Sander van den Born, geschäftsführender Vizepräsident für internationale Entwicklung bei Self Esteem Brands. „Mit einer aktiven nationalen Gesundheitsziel-Politik, die sich mit unseren Unternehmenswerten und Zwecken deckt, sind wir stolz darauf, die Marke Anytime Fitness nach Österreich zu bringen und eine aktive Rolle bei der Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Bürger zu spielen."

Mit Österreich wird Self Esteem Brands nun Anytime Fitness Clubs in 40 Ländern und Gebieten auf der ganzen Welt betreiben. In den nächsten 12 Monaten wird Mitterlehner neun bestehende Mitterlehner Fitness Clubs in ganz Österreich in Anytime Fitness Clubs umwandeln und im Herbst 2023 zusätzlich zwei neue Anytime Fitness Club-Standorte in Vöcklamarkt und Andorf eröffnen.

Mitterlehner Training wird seine Mitterlehner Training Physio Standorte weiterhin separat und unabhängig betreiben.

„Die Marke Anytime Fitness wird uns helfen, schneller in ganz Österreich zu wachsen", so Mitterlehner. „Das Franchise-Unterstützungssystem, das Self Esteem Brands bietet, ist unübertroffen und hilft Fitness-Clubs und Studios, überall auf der Welt erfolgreich zu arbeiten. Zusätzlich teilen wir die gemeinsame Überzeugung, dass Fitness für die persönliche Gesundheit und das Wohlbefinden unerlässlich ist. Wir freuen uns darauf, unsere bestehenden und neuen Mitglieder in der Anytime Fitness Community willkommen zu heißen und Menschen dabei zu helfen, ihr Leben zu verbessern."

„Mitterlehner hat einen ausgezeichneten Ruf und Österreich wird als guter Ort für Geschäfte sehr geschätzt", so David Mortensen, Mitbegründer von Anytime Fitness und Präsident von Self Esteem Brands. „Dies ist eine unglaubliche Ergänzung zu unserem Netzwerk, während wir weiterhin unsere Expansion in Europa erforschen. Wir begrüßen Manfred und das Mitterlehner-Team herzlich in der Anytime Fitness Familie."

Informationen zu Anytime Fitness

Anytime Fitness ist die größte und am schnellsten wachsende Fitness-Marke der Welt. Sie eröffnet durchschnittlich 300 neue Clubs pro Jahr und betreut derzeit fast 5 Millionen Mitglieder in mehr als 5.100 Clubs in 40 Ländern und Gebieten auf allen sieben Kontinenten. Anytime Fitness ist an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr geöffnet und bietet personalisiertes und erschwingliches Training, Coaching, Ernährungs- und Erholungsberatung für unsere Mitglieder– im Club, zu Hause, wo immer sie sind und wann immer sie es brauchen. Alle Franchise-Clubs sind individuell im Besitz und Betrieb und Mitglieder haben Zugang zu jedem Anytime Fitness Club weltweit. Weitere Informationen finden Sie auf www.anytimefitness.com.

Informationen zu Self Esteem Brands

Self Esteem Brands hat seinen Hauptsitz in Woodbury, Minnesota, USA und ist der weltweit größte Franchisegeber im Bereich Gesundheit und Wellness. Das Unternehmen ist das Mutterunternehmen von Anytime Fitness, Basecamp Fitness, The Bar Method und Waxing the City. Mit der Mission, das Selbstwertgefühl weltweit zu verbessern, betreibt Self Esteem Brands durch seine Auswahl an Gesundheits- und Wellness-Marken mehr als 5.500 Standorte auf allen sieben Kontinenten. Zusätzlich ist Self Esteem Brands Eigentümer von Stronger U Nutrition, Healthy Contributions und Provision Security. Für weitere Informationen zu Self Esteem Brands und seinen verschiedenen Franchise-Möglichkeiten besuchen Sie bitte die Webseite: https://sebrands.com/.

