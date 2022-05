Seoul Tourism Organization startet Marketing, um MICE zur IMEX, der weltweit größten Messe für MICE, zu locken

Der Stand in Seoul wird vom 29. Mai bis 2. Juni betrieben

FRANKFURT, Deutschland und SEOUL, Südkorea, 25. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Die Seoul Tourism Organization (CEO/Präsident KIL Ki-Yon) kündigte ihre Teilnahme an der IMEX an, der weltgrößten MICE-Messe, die dieses Jahr vom 29. Mai bis 2. Juni drei Tage lang in Frankfurt stattfindet. Im Einklang mit der Wiederaufnahme des internationalen Tourismus und der MICE-Branche plant die STO, mit präventiven Marketingaktivitäten internationale MICE-Teilnehmer für die IMEX Frankfurt 2022 zu gewinnen.