SERES stellt einen Plan zur weltweiten Einführung von luxuriösen und intelligenten Fahrzeugen mit neuer Energie vor

Ziel ist es, in diesem Jahr 50.000 Einheiten zu exportieren, innerhalb von drei Jahren auf 200.000 Einheiten zu wachsen und bis 2030 500.000 Exporte zu erreichen.

CHONGQING, China, 27. März 2024 /PRNewswire/ -- SERES, das führende chinesische Unternehmen für Fahrzeuge mit neuer Energie, kündigte kürzlich seine globale Expansionsstrategie für Vertrieb und Service an, um den Markt für Luxusfahrzeuge mithilfe intelligenter Technologie neu zu definieren.

Um dieses Ziel zu erreichen, konzentriert sich SERES auf den globalen SUV-Markt mit luxuriösen, intelligenten und komfortablen Produkten. Durch die Nutzung lokaler Erkenntnisse und die Nutzung bestehender technologischer Fortschritte auf dem chinesischen Markt sowie die Expansion in Märkte mit Links- und Rechtslenkung will SERES weltweit ein unvergleichliches Fahrerlebnis bieten.

SERES wird in Kürze weltweit neue intelligente Luxus-SUV-Modelle der Baureihen SERES 5, SERES 7 und SERES 9 auf den Markt bringen, die sowohl rein elektrisch als auch mit verlängerter Reichweite angeboten werden. Im Jahr 2024 werden insgesamt sechs Modelle aus diesen drei Baureihen auf den Weltmarkt kommen, die sowohl für den individuellen als auch für den familiären und den geschäftlichen Gebrauch geeignet sind. Bereits ab dem zweiten Quartal 2024 können Verbraucher im Nahen Osten, in Zentralasien und Südamerika diese Produkte kaufen.

Um ein erstklassiges Vertriebs- und Servicenetz aufzubauen, wird SERES die Zusammenarbeit mit globalen Partnern weiter ausbauen. Auf der Grundlage der derzeitigen vielfältigen, flexiblen und für beide Seiten vorteilhaften Kooperationen sind für die Zukunft unter anderem die Entwicklung von Dienstleistungssystemen, lokalen Vertriebsgesellschaften und der Bau von Fabriken in Übersee geplant.

SERES hat seine Präsenz bereits erfolgreich auf mehr als 20 Länder weltweit ausgeweitet und baut seine globale Marktpräsenz durch eine solide Wachstumsstrategie in Schlüsselregionen wie Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika sowie den lateinamerikanischen Märkten aktiv aus. In diesem Jahr will SERES weiter expandieren und 30 neue Märkte erschließen, so dass die weltweite Präsenz bis zum Jahresende auf 60 wichtige Märkte anwachsen wird.

In dieser neuen Ära der Elektrifizierung baut SERES eine neue Zukunft für die Luxusautomobilbranche auf. Seine einzigartige Vision, "Fahrzeuge durch Software zu definieren", lässt die Welten der intelligenten Technologie und des traditionellen Luxus miteinander verschmelzen, um das Fahrerlebnis für Menschen auf der ganzen Welt zu revolutionieren.