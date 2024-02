Shandong Heavy Industry - Versammlung der Geschäftsführer von Weichai Power im Jahr 2024: Ein Rückblick auf zwei Jahrzehnte, in denen globale Industrien geprägt wurden

WEIFANG, China, 5. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Am 4. Februar trafen sich Führungskräfte aus aller Welt in Weifang, China, zur fünften Shandong Heavy Industry - Weichai Power Global CEO Conference. Die Veranstaltung zog 58 Führungskräfte aus der obersten Führungsebene und dem Top-Management der Shandong Heavy Industry Group (im Folgenden als „Gruppe" bezeichnet) aus 13 Ländern und Regionen an. Das Treffen diente als Plattform für diese internationalen Führungskräfte, um gemeinsam mit ihren Kollegen von den inländischen Marken der Gruppe die zukünftige Richtung des Konzerns zu skizzieren und Strategien für ein gemeinsames Wachstum in allen Branchen der Welt auszuloten.

Tan Xuguang, der Vorsitzende der Shandong Heavy Industry Group und von Weichai Power, moderierte die Veranstaltung und hielt eine Grundsatzrede mit dem Titel „Earning Respect of Global Customers Through Strength" (Durch Stärke den Respekt der globalen Kunden gewinnen). In seinen Ausführungen ging Herr Tan auf die beeindruckende Reise der Gruppe im Laufe der letzten 20 Jahre ein, einer Zeit, die durch die weltweite Expansion der Gruppe durch strategische Umstrukturierungen und die Integration verschiedener Unternehmenskulturen gekennzeichnet war, was zu einer effektiven Zusammenarbeit und gemeinsamen Erfolgen in den verschiedenen Geschäftsbereichen führte. „Das Ziel, ein Weltklasse-Unternehmen aufzubauen und das Wohlergehen unserer 150.000 Mitarbeiter weltweit zu gewährleisten, ist unsere gemeinsame Vision", erklärte Herr Tan.

Der strategische Schachzug von Weichai Power, im Jahr 2005 Zhuzhou Torch Spark Plug zu übernehmen, bildete die Grundlage für eine umfassende, branchenweite Umstrukturierung und markierte den Beginn der bedeutenden Reise der Shandong Heavy Industry Group in Richtung globale industrielle Integration und Fortschritt. Die Gruppe, die ursprünglich auf die Herstellung von Motoren spezialisiert war, hat sich schnell weiterentwickelt und die Messlatte mit der Einführung der weltweit ersten Goldstandard-Antriebmontage höher gelegt. Diese Weiterentwicklung katalysierte die Expansion in verschiedene Sektoren, darunter Nutzfahrzeuge, landwirtschaftliche Maschinen, Baumaschinen, intelligente Logistik und Schiffstransportausrüstung. Die gezielte Diversifizierung hat nicht nur die führende Rolle von Shandong Heavy Industry im Bereich der Industrieausrüstung gestärkt, sondern auch die Stellung des Unternehmens als führender multinationaler Mischkonzern in China mit einer beeindruckenden internationalen Präsenz gefestigt. Die jährlichen Betriebseinnahmen der Gruppe verzeichnen einen sprunghaften Anstieg auf 72 Milliarden US-Dollar und der transnationale Index von 48,57 % verdeutlicht ihre globale Reichweite.

Die Shandong Heavy Industry Group gehört zu den Vorreitern bei der Förderung einer offenen Zusammenarbeit und erweitert systematisch ihre Kooperation mit strategischen Marken. Das Portfolio des Mischkonzerns umfasst nun namhafte Unternehmen wie Weichai Power, China National Heavy Duty Truck, Shaanxi Heavy Duty Automobile, Weichai Lovol Intelligent Agricultural Technology, Shantui Construction Machinery Co. Ltd. und Zhongtong Bus. Abgesehen von den inländischen Erfolgen hält die Gruppe bedeutende Beteiligungen an namhaften globalen Unternehmen: Ferretti aus Italien, die KION Group und Linde Hydraulics aus Deutschland, Dematic und PSI aus den USA sowie Moteurs Baudouin aus Frankreich. Shandong Heavy Industry unterhält technologische Innovationszentren in mehr als 10 Ländern und bietet Produkt- und Servicelösungen in über 150 Ländern und Regionen an. Die Gruppe ist Weltmarktführer im Vertrieb von Hochleistungsmotoren, Schwerlastgetrieben und Schwerlastwagen, während ihre Industriegabelstapler und Luxusyachten als internationale Top-Marken gefeiert werden. 2023 verzeichnete die Gruppe einen beispiellosen Anstieg der Betriebseinnahmen um 33 % im Vergleich zum Vorjahr und eine Verdoppelung des Gewinns, was die bislang beste finanzielle Leistung darstellt.

Mit Blick auf die Zukunft unterstrich Herr Tan, wie wichtig es sei, einen Elitekader von Geschäftsführern aufzubauen, um die Organisation zu globaler Bekanntheit zu führen. Er sprach sich für eine umfassende Transformation der Rolle eines Geschäftsführers aus und forderte sie auf, technologisch versierte Unternehmer zu werden, die auch die Rollen von visionären Denkern, fähigen Ingenieuren, ausdauernden Performern und Kulturbotschaftern verkörpern. Durch eine globale Perspektive, eine strategische Ausrichtung und einen systematischen Ansatz sollten diese Führungskräfte einen höheren Mehrwert für die Kunden schaffen und das Unternehmen als ein weltweit angesehenes Powerhouse im Industrieausrüstungssektor positionieren, erläuterte Tan.

