SHANGHAI"-Installation wird enthüllt, während der Oriental Pearl Tower den 100-millionsten Besucher begrüßt

SHANGHAI, 30. September 2024 /PRNewswire/ -- Am 29. September 2024 konnte der Oriental Pearl Tower, der die Skyline Shanghais prägt, seinen 100-millionsten Besucher begrüßen und damit eine bedeutende Leistung vollbringen. Dieser Meilenstein unterstreicht nicht nur die anhaltende Popularität des Wahrzeichens, sondern auch die Bedeutung Shanghais als führendes Reiseziel auf der internationalen Tourismuskarte. Der glückliche Besucher, Peter Baur aus Deutschland, erhielt eine Gedenkurkunde vom stellvertretenden Bürgermeister Liu Duo und eine Miniaturnachbildung des Turms vom stellvertretenden Direktor Fang Shizhong von der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Stadtkomitees der KPC Shanghai. In einem Interview sagte Baur, er sei Mathematik- und Physiklehrer an einem deutschen Gymnasium. Nachdem er dieses Jahr in den Ruhestand getreten war, reisten er und seine Frau nach China. Er bedankte sich herzlich für die Anerkennung, bewunderte die Panoramablicke und die vielfältigen Erinnerungsstücke in Shanghai und versprach, die Stadt wieder zu besuchen. Der Turm tritt in eine neue Ära ein und hat sich zum Ziel gesetzt, vielfältige touristische Erlebnisse zu schaffen und sicherzustellen, dass jeder Besucher seine Erwartungen übertrifft und eine außergewöhnliche Gastfreundschaft erfährt. Außerdem werden die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen mit einer Reihe von Veranstaltungen und Aktivitäten fortgesetzt, die überraschen und begeistern sollen.

Die Pop-up-Installation "SHANGHAI", eine Initiative der Stadtverwaltung für Kultur und Tourismus von Shanghai, hat die Fantasie der Besucher mit ihrer bemerkenswerten Kreativität und ästhetischen Brillanz angeregt. Die von dem Künstler Tore Claesson entworfene Installation zeigt eine dynamische Mischung aus leuchtenden Farben und geometrischen Formen, die durch nach oben gerichtete Dreiecke die führende Rolle Shanghais in Technologie und Wirtschaft und durch eine S-förmige Kurve die Bedeutung des Huangpu-Flusses symbolisieren. Dieses künstlerische Projekt fängt die Essenz der pulsierenden und vielfältigen Stadtkultur Shanghais ein. In Anerkennung von Claessons bedeutenden Beiträgen überreichte ihm Zhong Xiaomin, Direktor der Shanghaier Stadtverwaltung für Kultur und Tourismus, Geschenke, die ganz im Zeichen Shanghais stehen. Es wird erwartet, dass die Installation zahlreiche Besucher für Fototermine anzieht und zu einem Schlüsselelement der internationalen Markenbildung Shanghais wird.

Die jüngste Veranstaltung unterstrich die urbane Anziehungskraft Shanghais und bekräftigte die Ambitionen des Landes, die erste Adresse für den Einreiseverkehr in China zu werden. Allein in der ersten Jahreshälfte konnte Shanghai mehr als 3 Millionen internationale Besucher begrüßen, was einen atemberaubenden Zuwachs von 140 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Um diese Dynamik aufrechtzuerhalten, hat Shanghai mehr als 120 kuratierte Reiserouten und verbesserte Dienstleistungen entwickelt, die Besuche in der Stadt für internationale Reisende noch attraktiver machen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2518911/Oriental_Pearl_Tower_Greets_100_Millionth_Visitor.jpg