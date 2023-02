Shenzhen und Hongkong arbeiten gemeinsam an der Verabschiedung von 16 Maßnahmen zur Schaffung eines Zentrums für geistiges Eigentum und Innovation

SHENZHEN, China, 28. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Die 16 Kooperationsmaßnahmen für die Entwicklung des ,,Qianhai Shenzhen-Hong Kong Intellectual Property and Innovation Hubs" (16 Maßnahmen), die gemeinsam von der Behörde der Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone der Stadt Shenzhen und dem Büro für Handel und Wirtschaftsentwicklung (Commerce and Economic Development Bureau) der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong verkündet wurden, sind am 23. Februar in Kraft getreten. Dieser Schritt bedeutet nicht nur ein verbessertes Maß an Zusammenarbeit zwischen Shenzhen und Hongkong im Bereich des geistigen Eigentums (IP), sondern markiert auch die fortschrittlichen Schritte von Qianhai in Richtung „Aufbau eines Standortes erster Wahl für die Integration Hongkongs in die nationale Entwicklung" sowie eines Drehkreuzes für geistiges Eigentum und Innovation.

Es wird davon ausgegangen, dass die 16 Maßnahmen Initiativen in vier Schlüsselbereichen umfassen: Förderung der Harmonisierung von IP-Regeln und -Systemen zwischen Shenzhen und Hongkong, Unterstützung der Nutzung und Umwandlung von Hongkongs IP in Qianhai, Förderung grenzüberschreitender IP-Dienstleistungen und Entwicklung des Qianhai Shenzhen-Hong Kong IP and Innovation Hubs. Im Rahmen der 16 Maßnahmen wird jedes Technologietransferzentrum, das gemeinsam von einem führenden Unternehmen und einer Universität oder einem F&E-Zentrum in Hongkong eingerichtet wird, mit 50 % der tatsächlichen Betriebskosten (bis zu 1 Million Yuan pro Jahr) bezuschusst. Darüber hinaus hat jeder Hongkonger oder internationale IP-Dienstleister, der sich in Qianhai niederlässt, Anspruch auf einen Zuschuss von bis zu 2 Millionen Yuan.

Einige Analysten sind der Meinung, dass die 16 Maßnahmen den Anbietern von IP-Diensten in Hongkong bei der Erschließung des Festlandmarktes helfen werden, indem sie Qianhai als ,,Brückenkopf" nutzen. Außerdem könnten die Unternehmen der IP-Branche, die bereits in Qianhai tätig sind, auf die einzigartigen Vorteile und Plattformen von Hongkong zurückgreifen, um sich mit internationalen Märkten zu verbinden und ihre eigene Entwicklung zu beschleunigen.

Victor YANG, Präsident und Geschäftsführer von Purplevine IP Group (Shenzhen) Co, Ltd., sagte, dass die 16 Maßnahmen wahrscheinlich den Prozess der Qianhai-Unternehmen beschleunigen werden, sich in diesem Bereich niederzulassen.

Victor bezeichnet die 16 Maßnahmen als zukunftsweisend und als Ausdruck einer breiteren Perspektive. Eine der wichtigen Leitlinien besteht darin, IP-Operationen zu fördern und zu unterstützen, was es ermöglicht, den Wert von IP stärker auf dem Markt zu reflektieren. Die 16 Maßnahmen bieten sehr gezielte Initiativen! ,,Durch die einheitliche Gestaltung der übergeordneten Systeme und Regeln wurde die ,isolierte Insel' verbunden." Die Einrichtung eines Zentrums für geistiges Eigentum und Innovation in Qianhai, das mit Shenzhen, der Greater Bay Area (GBA) Guangdong-Hongkong-Macao und dem Rest der Welt verbunden ist, wird das Problem der Verbindung und Bündelung von Dienstleistungen lösen und die Effizienz steigern. Das neue Zentrum wird wichtige Talente anziehen, um den Bedarf an Fachleuten für IP-Dienstleistungen in den Bereichen Recht, Technologie, Finanzen, Wirtschaft usw. zu decken.

Statistiken belegen, dass die Unternehmen in Qianhai im Jahr 2022 21.742 neue Patentgenehmigungen erhalten und 762 PCT-Anträge eingereicht haben sowie 11.864 gültige Erfindungspatente besitzen. In Qianhai entsteht ein ganzheitliches Schutzsystem, das Gerichts-, Verwaltungs-, Schiedsgerichts-, Notar- und Rechtsdienstleistungen im Zusammenhang mit geistigem Eigentum umfasst.

