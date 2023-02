Shenzhen e Hong Kong colaboram na promulgação de 16 Medidas para a criação de um Centro de Propriedade Intelectual e Inovação

SHENZHEN, China, 27 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- As 16 Medidas de cooperação para o desenvolvimento do Centro de Propriedade Intelectual e Inovação de Qianhai Shenzhen-Hong Kong (16 Medidas), promulgadas em conjunto pela Autoridade da Zona de Cooperação da Indústria de Serviços Modernos de Qianhai Shenzhen-Hong Kong do município de Shenzhen e pelo Departamento de Comércio e Desenvolvimento Econômico do Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, entraram em vigor em 23 de fevereiro. Este movimento não apenas significa um nível elevado de cooperação entre Shenzhen e Hong Kong na área de propriedade intelectual (PI), mas também marca os passos avançados de Qianhai em direção à "construção de um local de escolha primária para a integração de Hong Kong no desenvolvimento nacional" e um Centro de Propriedade Intelectual e Inovação.

Entende-se que as 16 Medidas abrangem iniciativas em quatro áreas principais: promover a harmonização das regras e sistemas de PI entre Shenzhen e Hong Kong, apoiar a exploração e transformação de PI de Hong Kong em Qianhai, promover serviços transfronteiriços de PI e desenvolver o Centro de PI e Inovação de Qianhai Shenzhen-Hong Kong. De acordo com as 16 Medidas, qualquer centro de transferência de tecnologia, criado em conjunto por uma empresa líder e uma Universidade de Hong Kong ou centro de P&D, será subsidiado com 50% das despesas operacionais reais (até 1 milhão de yuans por ano). Além disso, qualquer provedor de serviços de PI internacional ou de Hong Kong que se instale em Qianhai terá direito a um subsídio de até 2 milhões de yuans.

Alguns analistas dizem que as 16 Medidas ajudarão efetivamente os provedores de serviços de PI de Hong Kong a explorar o mercado continental, utilizando Qianhai como uma "ponte". Além disso, os negócios do setor de PI já em Qianhai poderiam aproveitar as vantagens e plataformas exclusivas de Hong Kong para se conectar com mercados internacionais e acelerar seu próprio desenvolvimento.

Victor YANG, presidente e CEO do Purplevine IP Group (Shenzhen) Co, Ltd., disse que as 16 Medidas provavelmente acelerarão o processo de estabelecimento de empresas de Qianhai nesta área.

Victor caracteriza as 16 Medidas como prospectivas e que incorporam uma perspectiva mais ampla. Uma das orientações importantes é incentivar e apoiar as operações de PI, o que permite que o valor de PIs seja mais refletido no mercado. As 16 Medidas oferecem iniciativas altamente direcionadas. "Por meio do projeto unificado de sistemas e regras de alto nível, a 'ilha isolada' foi conectada". O estabelecimento de um Centro de PI e Inovação em Qianhai que está conectado com Shenzhen, Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area (GBA) e efetivamente com o resto do mundo, resolverá o problema de conectar e agrupar serviços, resultando em maior eficiência. O novo centro atrairá talentos essenciais para atender às demandas de profissionais de serviços de PI especializados em direito, tecnologia, finanças, negócios, etc.

As estatísticas mostram que, em 2022, as empresas de Qianhai obtiveram 21.742 novas autorizações de patentes, apresentaram 762 pedidos de PCT e possuíam 11.864 patentes de invenção válidas. Um sistema de proteção holístico, que abrange serviços judiciais, administrativos, arbitrários, notários e legais relacionados à propriedade intelectual, está tomando forma em Qianhai.

FONTE Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone

