Sigenergy präsentiert starke Partnerschaften und Produktneuheiten auf der Solarsolutions Düsseldorf 2025

DÜSSELDORF, 5. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Auf der Solarsolutions, die diese Woche in Düsseldorf stattgefunden hat, zeigte Sigenergy in beeindruckender Stärke, wie rasant das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 2022 gewachsen ist. Mit einem eigenen Stand, zahlreichen Partnern und innovativen Produktneuheiten untermauert das Unternehmen seinen Anspruch, einer der führenden Technologieanbieter für moderne Energie- und Speichersysteme zu sein. Am Messestand Q7 in Halle 13 präsentierte Sigenergy seine neuesten Lösungen für Residential- und C&I-Anwendungen. Neben dem SigenStor, dem Sigen Hybridwechselrichter 2. Generation und dem modularen Großspeicher SigenStack für Gewerbeanwendungen rückt in diesem Jahr insbesondere der neue Mikrowechselrichter SigenMicro in den Fokus, der zusätzlich auf dem Innovation Boulevard der Messe ausgestellt wurde. Seine WLAN-Mesh-Architektur erweitert die Kommunikationsreichweite um 1600 % und ermöglicht eine Selbstheilung innerhalb von 150 ms für eine schnelle und zuverlässige Installation und Inbetriebnahme. Er zeichnet sich durch seine patentierte DAB-Topologie, das branchenweit erste integrierte EMS und Schutzart IP67 aus.

Wichtige Signing Ceremonies und Partnerschaftsankündigungen

1. MoU für 100-MWh-DC-gekoppelten Speicher im Projekt "Solarpark Beckum"

Sigenergy hat auf der Solarsolutions 2025 ein zukunftsweisendes Großprojekt mit dem Planungs- und Projektleitungsbüro STEINHOFF & Partner aus Wadersloh offiziell besiegelt: den Solarpark Beckum, der mit einem über 100 MWh großen DC-gekoppelten SigenStack-Speicher ausgestattet wird. Der dezentrale, direkt DC-gekoppelte Großspeicher wird erstmals unterhalb der PV-Module integriert – ohne zusätzliche Flächenversiegelung. Das Projekt mit 59 MWp PV-Leistung startet in Q1 2026 und setzt neue Maßstäbe für innovative Systemarchitekturen im Utility-Scale-Segment.

2. Strategische Partnerschaft: Sigenergy x EC Power (XRGI®-BHKW)

Mit EC Power GmbH, einem der führenden Hersteller von Blockheizkraftwerken, wurde eine strategische Partnerschaft geschlossen. Ziel ist eine ganzheitliche Energie- und Heizlösung für Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäude, die das XRGI®-BHKW mit den modularen Speichersystemen SigenStor und SigenStack kombiniert. Diese Lösung ermöglicht:

effiziente Speicherung überschüssiger BHKW-Energie

zentrales Energiemanagement über Sigenergy-Systeme

USV- und Notstromfunktion

Damit entsteht ein System, das trotz schwankender PV-Produktion eine stabile, systemdienliche Versorgung gewährleistet.

3. Österreich: MoU mit Sunlumo über 100 MWh SigenStack in 2026

Sigenergy hat zudem ein Memorandum of Understanding mit Sunlumo unterzeichnet, einem führenden Großhandelspartner mit starkem Zugang zum C&I-Markt. Sunlumo bestätigt darin die Abnahme von 100 MWh Gewerbespeicher der Reihe SigenStack für das Jahr 2026.

4. Pre-Release Präsentation des neuen V2X-Whitepapers von The Mobility House

Matti Sprengeler von The Mobility House gab am Sigenergy-Stand einen exklusiven Ausblick auf das kommende Whitepaper "Fundamentals and Applications of Bi-Directional Charging" zur Rolle von Vehicle-to-Grid (V2G) in globalen Energiesystemen. Das Dokument basiert auf den ersten kommerziellen V2X-Praxisanwendungen von Sigenergy und TMHE und verfolgt das Ziel:

a. V2X-Technologien verständlich aufzubereiten

b. Industriekooperationen zu fördern

c. technische Trends transparent zu machen

Weitere Partnerschaften und Beiträge auf der Solarsolutions

MEMODO und Sigenergy vertiefen ihre Zusammenarbeit, um Installateuren im D-A-CH-Raum einen noch besseren Zugang zu Speicher- und Energiemanagementlösungen zu bieten. Die Kooperation umfasst die Residential- und C&I Produkte.

Die HAWO-Energie hat gemeinsam mit Planville einen neuen Kooperationsvertrag am Sigenergy-Stand unterzeichnet.

Auch im Seminarprogramm war Sigenergy vertreten: Mit dem Vortrag „Komplexer Energiemarkt und negative Strompreise: Wie DC-gekoppelte Grünstromspeicher Solarparks zukunftssicher machen" zeigte das Unternehmen, mit welchem Tempo und Innovationsgeist Sigenergy den Markt gestaltet.

Über Sigenergy

Sigenergy ist ein globales Energietechnologieunternehmen, das sich auf Solar-, Energiespeicher- und EV-Ladelösungen spezialisiert hat. Mit einem erstklassigen Forschungs- und Entwicklungsteam entwickelt das Unternehmen innovative Produkte, die einfache Implementierung, kompromisslose Sicherheit und eine außergewöhnliche Benutzererfahrung vereinen. Durch die Integration künstlicher Intelligenz mit fortschrittlicher Energiespeichertechnologie liefert Sigenergy intelligente Energielösungen der nächsten Generation, die den Übergang zu einer saubereren, nachhaltigeren Zukunft ermöglichen. Sigenergy ist seit 2023 in Deutschland aktiv und wird von einem starken Forschungs- und Entwicklungsteam unterstützt, das 40 % der Belegschaft des Unternehmens ausmacht.