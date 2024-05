SINBON stärkt die Verbindung zwischen Fahrer und E-Bike auf der Eurobike 2024

Neue fortschrittliche Sicherheitsfunktionen an E-Bikes und die SINBON-App helfen den Fahrern, ihr Fahrzeug zu verfolgen und sicher zu halten.

Die neuesten Lösungen und App-Fähigkeiten stärken SINBON als One-Stop-Shop für Hersteller von elektrischen Stadt- und Rennrädern, der Komponenten, Firmware und Software-Integrationsdienste umfasst.

Als weitere Motoroption bringt das Unternehmen seinen Hinterradnabenmotor mit Durchsteckachse auf den Markt.

FRANKFURT, Deutschland, 16. Mai 2024 /PRNewswire/ -- SINBON, ein in Taiwan ansässiger Dienstleister für Design und Integration elektronischer Verbindungen, kündigt im Vorfeld der Eurobike 2024 die Einführung seiner neuesten Lösungen für Elektrofahrräder an - ein völlig neues Tracking- und Alarmsystem, das über die E-Bike-App zugänglich ist, und eine zusätzliche Option für einen Hinterradnabenmotor für E-Bike-Hersteller. Mit dem Ziel, die Verbindung zwischen Fahrern und E-Bikes zu stärken, wird das Unternehmen auf der EuroBike 2024 (3. bis 7. Juli) sein gesamtes Leistungsspektrum als One-Stop-Shop für E-Bike-Lösungen und -Dienstleistungen vorstellen - einschließlich dieser neuen Lösungen und vollständig anpassbarer Software für E-Bike-Hersteller, die diese ihren Fahrern zur Verfügung stellen.

SINBON will attend EuroBike 2024 (July 3-7). You ride it, we connect it.

Besuchen Sie auf der EuroBike 2024 (3.-7. Juli, Frankfurt, Deutschland) Halle 9.1, Stand C10, , um SINBONs One-Stop-Shop für E-Bike-Lösungen zu entdecken.

"Wir konzentrieren uns stark auf Nachhaltigkeit und intelligenten Transport, daher freuen wir uns über das Wachstum und die Diversifizierung unserer Dienstleistungen für die E-Bike-Branche", sagt Barrie Ryan, Geschäftsführer bei SINBON Europe. "Mit dem diesjährigen Motto You Ride It, We Connect It (Sie fahren es, wir verbinden es) legen wir den Schwerpunkt auf Verbindungen - unsere Spezialität. Neben der Verbindung von E-Bikes mit Ladestationen und der Vernetzung der Branche konzentrieren wir uns stark darauf, die Verbindung zwischen Fahrern und ihren E-Bikes zu stärken - und jetzt auch den Schutz eines so wertvollen Gutes."

Tracking- und Alarmsystem für die Sicherheit von E-Bikes

Im Rahmen eines integrierten Ansatzes für E-Bike-Lösungen und -Dienstleistungen bietet SINBON E-Bike-Herstellern eine vollständig anpassbare E-Bike-App und E-Bike-Wartungssystem.

Als Teil der App und der Fahrzeugtechnologie bietet das neue Tracking- und Alarmsystem:

Überwachung des Standorts in Echtzeit über GPS

Telefonische Warnungen, wenn ein E-Bike bewegt oder gestohlen wird

Ein Alarmsystem für Diebstahlsversuche

Unterstützung für iOS und Android sowie für das iOS-basierte AirTag für weitere Tracking-Funktionen

Das E-Bike Maintenance System ist eine All-in-One-Softwarelösung, die den Fahrern hilft, den Überblick über den Wartungsbedarf zu behalten, und gleichzeitig die Wartung für die Fahrradtechniker erleichtert. Dies verdeutlicht die Bedeutung, die SINBON dem Service und der Unterstützung nach dem Kauf beimisst.

Innovativer neuer Hinterradnabenmotor

SINBON erweitert seine Chariot-Reihe von E-Bike-Motoren um einen Hinterradnabenmotor mit Durchsteckachse und einen Motorcontroller, der E-Bike-Herstellern weitere Antriebsoptionen bietet. Dieser hochmoderne Motor ist sehr leistungsstark:

Schnellverschluss-Funktionalität: Ermöglicht eine einfache Montage und Demontage, so dass der Fahrer Teile mit minimaler Ausfallzeit austauschen oder reparieren kann.

Ermöglicht eine einfache Montage und Demontage, so dass der Fahrer Teile mit minimaler Ausfallzeit austauschen oder reparieren kann. Geringere Ausfallquote : Die Gesamtzuverlässigkeit des E-Bikes wird erhöht, was die Wahrscheinlichkeit von Fehlfunktionen verringert und die Lebensdauer des Motors verlängert.

: Die Gesamtzuverlässigkeit des E-Bikes wird erhöht, was die Wahrscheinlichkeit von Fehlfunktionen verringert und die Lebensdauer des Motors verlängert. Steifigkeit und Stärke: Bietet überragende strukturelle Integrität, was sich in besserer Leistung und Haltbarkeit niederschlägt, insbesondere in unwegsamem Gelände.

Ein One-Stop-Shop für E-Bike-Hersteller

SINBON kombiniert solide Erfahrung in der Elektronikfertigung mit einer weltweiten Präsenz in Europa, den USA und Asien und stellt so sicher, dass Fahrer von der charakteristischen Mischung aus hochmoderner Technologie, kundenorientiertem Service, schneller Bereitstellung und maßgeschneiderten Lösungen für lokale Kundenbedürfnisse profitieren.

SINBON bietet nicht nur maßgeschneiderte Steckverbinder und Kabellösungen an, sondern verfügt auch über eine breite Palette von Lösungen und Dienstleistungen, die das Unternehmen zu einem One-Stop-Shop für die E-Bike-Industrie machen - von Komponenten, Anzeige- und Steuergeräten, Motor-Controllern, Firmware-Software-Integration und Design-Qualitäts-Engineering-Services - mit globaler Fertigungspräsenz und einem besonderen Fokus auf Post-Sales-Services, die den Erfolg der Kunden sicherstellen.

Informationen zu SINBON Elektronik

Das 1989 in Taiwan gegründete Unternehmen SINBON Electronics ist ein führender Anbieter von integrierten Design- und Produktionsdienstleistungen für maßgeschneiderte Verbindungslösungen. Dank seines Fachwissens im Bereich der Elektromobilität verbessern die Lösungen von SINBON die allgemeine Nachhaltigkeit und tragen zur Bewältigung einer der größten globalen Herausforderungen bei: dem Klimawandel. Derzeit erweitert die Gruppe ihr Know-how und ihre Erfahrungen von den standardisierten Automobilanwendungen auf maßgeschneiderte Märkte wie autonome und mikro-mobile Anwendungen.

Um mehr über die Dienstleistungen von SINBON zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.sinbon.com/ oder folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn.

