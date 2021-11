Skullcandy und Mimi Hearing Technologies schließen Partnerschaft zur Förderung der Hörgesundheit

Nutzer der Grind Fuel Earbuds von Skullcandy können das Audiosignal durch die Mimi Sound Personalization an ihre individuelle Hörfähigkeit anpassen

BERLIN und PARK CITY, Utah, 17. November 2021 /PRNewswire/ -- Mimi Hearing Technologies , das weltweit führende Unternehmen im Bereich Hörwohlbefinden, gab heute eine neue Partnerschaft mit Skullcandy Inc. bekannt, der ursprünglichen Lifestyle-Audio-Marke. Ab heute bieten die neuen Grind Fuel Earbuds von Skullcandy die Mimi Sound Personalization an und sorgen für ein verbessertes Hörerlebnis.

Mimi sorgt für ein inklusives Hörerlebnis, indem es die Kluft zwischen dem Hörvermögen der Nutzer und ihrem Hörerlebnis überbrückt. Jeder Mensch hört anders, und basierend auf Mimiʼs 2019 Hearing Data haben 55 % der erwachsenen Bevölkerung irgendeine Art von Hörverlust, der bei der überwiegenden Mehrheit der Menschen, unabhängig vom Alter, unerkannt und unbehandelt bleibt.

„Skullcandy ist dafür bekannt, Grenzen zu überschreiten, wenn es darum geht, wie Nutzer Audio erleben, und mit Mimi Sound Personalization kann dies noch einen Schritt weiter gehen, wobei die Gesundheit des Hörvermögens jedes Nutzers im Mittelpunkt des Hörerlebnisses steht", sagt Philipp Skribanowitz, CEO von Mimi. „Skullcandy und Mimi teilen das gleiche Engagement, den Nutzern die neueste innovative Technologie zur Verfügung zu stellen, und wir sind stolz darauf, mit unserem neuen Partner zusammenzuarbeiten, um den Skullcandy-Nutzern ein besseres und gesünderes Hörerlebnis zu bieten."

Die neueste Kollektion von Skullcandy an kabellosen Ohrhörern wird von Grind Fuel angeführt, die Premium-Funktionen wie die Skull-iQ Smart Feature Technology, die eine freihändige Sprachsteuerung ermöglicht, und Personal Sound powered by Mimi für ein individuell anpassbares Klangerlebnis bietet.

So funktioniert das verbesserte Hörerlebnis:

Audio-Test : Die Benutzer der Grind Fuel Ohrhörer absolvieren einen kurzen Audiotest, um ihr individuelles Klangprofil einzustellen. Dabei werden individuelle Klangempfindlichkeiten berücksichtigt, die von Genetik, Alter, Lebensstil und Umweltfaktoren geprägt sind.

: Die Benutzer der Grind Fuel Ohrhörer absolvieren einen kurzen Audiotest, um ihr individuelles Klangprofil einzustellen. Dabei werden individuelle Klangempfindlichkeiten berücksichtigt, die von Genetik, Alter, Lebensstil und Umweltfaktoren geprägt sind. Individuell abgestimmte Ohrhörer : Mimi integriert das Hörvermögen nahtlos in Kopf- und Ohrhörer und ermöglicht es den Nutzern , das Audiosignal an ihr individuelles Hörvermögen anzupassen und so ein nicht ganz perfektes Gehör zu kompensieren. So entsteht ein optimiertes Klangerlebnis, bei dem die Zuhörer mehr Details hören, Musik besser genießen und Dialogen besser folgen können.

Nutzern Audiosignal Förderung der Gesundheit des Gehörs: Personal Sound powered by Mimi Products merkt sich jedes Mal, wenn die Ohrhörer eingeschaltet werden, das Profil des Benutzers und bietet so ein individuelles Erlebnis, das die Gesundheit des Gehörs fördert.

„Skullcandy hat es sich zur Aufgabe gemacht, Produkte mit sinnvoller Technologie für unsere Fans zu entwickeln. Die Unterstützung von individuell abgestimmten und gesunden Hörgewohnheiten mit Mimi wird einen positiven, lebenslangen Einfluss auf das Vergnügen und das Wohlbefinden unserer Fans haben", so Jason Hodell, CEO von Skullcandy. „Die Partnerschaft mit Mimi ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie diese Kernaufgabe mit Leben erfüllt wird."

Für weitere Informationen über Skullcandy besuchen Sie bitte Skullcandy.com oder folgen Sie uns auf Instagram , TikTok, YouTube , Twitter und Facebook . Für weitere Informationen über Mimi besuchen Sie Mimi.io oder folgen Sie uns auf LinkedIn .

Informationen zu Mimi Hearing Technologies

Das 2014 in Berlin gegründete Unternehmen Mimi Hearing Technologies ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen Hörtests für das Gesundheitswesen und hörfähigkeitsbezogener Klangpersonalisierung. Mimi ist das Ergebnis jahrelanger wissenschaftlicher Forschung und hat sich zum Ziel gesetzt, Hörern das bestmögliche Hörerlebnis zu bieten, und zwar mit jedem Gerät, das auf den einzelnen Hörer zugeschnitten ist. Mimi möchte eine Welt schaffen, in der das Hören kein Hindernis mehr für Interaktion und Genuss ist. Die Website des Unternehmens ist unter https://mimi.io zu finden.

Mimi-Produkte und -Integrationen wurden mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet, darunter der EISA Best Buy OLED TV (2021-2022) für die Sound-Personalisierung in TP Vision Philips TV, der CES Innovation Award (2019 & 2018) für die Sound-Personalisierung in Beyerdynamic-Kopfhörern, der SATVISION Innovation Prize (2018) für die Sound-Optimierung in Loewe TVs, der Sonar+D Award for Innovation (2017), der StartUps & Developer Award beim San Francisco Music Tech Summit (2017) und der IFA Berlin Prize for Audio Innovation (2017).

Informationen zu Skullcandy®

Skullcandy ist die ursprüngliche Lifestyle-Audio-Marke, die 2003 in einem Sessellift in Park City, Utah, geboren wurde. Heute ist Skullcandy die meistverkaufte Marke für Stereokopfhörer1 und True Wireless Earbuds2 unter 100 $ und hat sich zum Ziel gesetzt, „die viszerale Kraft der Musik für alle zu entfesseln." Skullcandy-Kopf- und -Ohrhörer wurden entwickelt, abgestimmt und getestet, um Musik zu liefern, die Sie fühlen können. Sie wurden speziell entwickelt, um ein tieferes, intensiveres Hörerlebnis zu bieten. Die Marke unterstützt wohltätige Zwecke durch ihr Programm Music With A Mission, bei dem engagierte Kampagnen und ein Teil der Erlöse aus dem Verkauf von Produkten in limitierter Auflage dazu beitragen, etwas zu bewirken. Skullcandy entwickelt, vermarktet und vertreibt seine Audioprodukte über eine Vielzahl von Vertriebskanälen weltweit. Die Website des Unternehmens ist unter www.Skullcandy.com zu finden.

1 The NPD Group / Retail Tracking Service, basierend auf dem Dollar- und Stückanteil von Stereo-Kopfhörern bis zum 31. Juli 2021.

2 The NPD Group / Retail Tracking Service, basierend auf True Wireless Earbuds Dollar Share und Unit Share YTD 31. Juli 2021.

