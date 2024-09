Sommer verlängern: Top 4 Destinationen für Strandurlaub im Herbst zu bis zu 25 % günstigeren Preisen und weniger Massentourismus

MÜNCHEN, 17. September 2024 /PRNewswire/ -- Der Herbsturlaub bietet viele Vorteile. Zu dieser Jahreszeit bieten beliebte Urlaubsregionen nicht nur angenehme Temperaturen, sondern auch weniger überlaufene Strände und deutliche Preisvorteile. Preisbewusste Urlauber können durchschnittlich bis zu 25 % gegenüber den Reisekosten im August sparen und dabei den Spätsommer in vollen Zügen genießen.

Top-Destinationen mit den höchsten Ersparnissen

Aussichtspunkt auf Malaga, Andalusien – Sommer verlängern mit holidayheroes.de

Besonders attraktiv ist die Türkei, die als Spitzenreiter der Ersparnisse gilt. Mit im Durchschnitt bis zu 25 %* günstigeren Preisen im Vergleich zum Hochsommer ist sie das ideale Ziel für alle, die den Sommer ausdehnen möchten. Ob an der Türkischen Riviera oder an der Ägäis, hier herrschen im September und Oktober immer noch warme Temperaturen, die zum Baden einladen.

Auch Spanien lockt mit hervorragenden Bedingungen für einen Herbsturlaub am Strand. Mit Ersparnissen von bis zu 20 %* sind beliebte Regionen wie die Costa del Sol, die Balearen und die Kanaren ideal für Sonnenhungrige. Das milde Klima, die langen Sandstrände und weniger überfüllte Städte machen diese Destination zu einem perfekten Rückzugsort für den verlängerten Sommer.

Malta bietet ebenfalls im Herbst noch ideale Badebedingungen und punktet mit einer durchschnittlichen Preisersparnis von bis zu 18 %*. Die malerischen Strände, das klare Wasser und die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten machen die Mittelmeerinsel zu einem Geheimtipp für Reisende, die die sommerliche Atmosphäre länger genießen möchten.

Griechenland, ein Klassiker unter den Urlaubszielen, zeigt sich auch im September und Oktober von seiner besten Seite. Mit bis zu 10 %* Ersparnis sind die griechischen Inseln wie Kreta, Rhodos oder Korfu eine ausgezeichnete Wahl für einen spätsommerlichen Strandurlaub. Wenn man noch gezielter vergleicht, dann bieten ausgesuchte griechische Urlaubsziele und Hotels in Punkto All Inklusive sogar bis zu 31 %* günstigere Preise als im Sommer an.

Warum im Herbst reisen?

"Gerade in Zeiten in denen Übertourismus in aller Munde ist, profitieren Urlauber im Herbst neben Preisvorteilen auch von weniger überfüllten Stränden, entspannter Atmosphäre und oft angenehmeren Temperaturen als im heißen Hochsommer", so Victoria Vlasek, Geschäftsleiterin von holidayheroes.de. Für Familien, Paare und Individualreisende bietet sich so die Möglichkeit, noch einmal Sonne zu tanken und dem Alltag zu entfliehen – und das zu deutlich günstigeren Konditionen.

*Datenauswertung basierend auf holdiayheroes.de KI-betriebener Plattform für Urlaubspakete für 2 Erwachsene für 5 Nächte.

Über holidayheroes

holidayheroes.de

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2506524/holidayheroes.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2506523/holidayheroes_Logo.jpg

Contact:

Danica Helfrich

+49 89 12 08 67 74