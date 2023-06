Sommerkonsum-Saison 2023 in Yantai gestartet

YANTAI, China, 22. Juni 2023 /PRNewswire/ --

Die Gastfreundschaft von Shandong, das Paradies von Yantai

Performers are staging a dance with a song, "Hometown, the Sea", at the opening ceremony. Tourists are watching a naked-eye 3D animation, "Paradise Yantai". Tourists are watching a drone art performance.

Um den Konsum anzukurbeln und das Image der Stadt zu verbessern, fand am 20. Juni 2023 um 20:00 auf dem Seaside Square von Yantai die Eröffnungszeremonie für den Shandong-Sommerkonsum 2023 statt, wie das Nachrichtenbüro der Volksregierung von Yantai mitteilte. Die Besucher werden in dieser schönen Stadt, die als "Märchenküste" bezeichnet wird, Wärme und Aufrichtigkeit erleben und schätzen lernen.

Yantai wurde in der Nähe des Meeres geboren und gedeiht dort, und das Meer hat ihr einen Charakter von Offenheit, Aufnahmebereitschaft, Enthusiasmus und Gastfreundschaft verliehen. Hier können die Menschen die seit langem bekannten Naturlandschaften wie den Yantai-Berg, die Mondbucht, das East Fort, die Fisherman's Wharf und die Yangma-Insel genießen, aber auch die städtische Landschaft mit ihrer langen Geschichte und der humanistischen Atmosphäre. Der aromatische Wein ist eine "violette Visitenkarte", die es nur in Yantai gibt, und die Meeresfrüchte hier stehen für den "Duft des Lebens", der für die Stadt einzigartig ist. Yantai heißt Menschen aus allen Teilen der Welt willkommen, um die sommerliche Konsumsaison zu genießen, sich am Konsumfest zu beteiligen und das bunte Treiben des Lebens zu teilen. Besucher können den Wein und die Delikatessen in der Meeresbrise probieren, die wunderschöne Landschaft genießen und ein romantisches Leben führen, wie es die Einheimischen in Yantai tun. Die Menschen können das Geschenk des Meeres und die Leidenschaft des Sommers wie ein "unsterbliches Wesen" genießen und den einzigartigen Charme der einzigen "Internationalen Stadt des Weins" in Asien erleben.

