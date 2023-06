Lancement de la saison de consommation estivale 2023 à Yantai

YANTAI, Chine, 22 juin 2023 /PRNewswire/ --

L'hospitalité du Shandong, le charme de Yantai

Afin de stimuler la consommation et d'améliorer l'image de la ville, à 20 h le 20 juin 2023, la cérémonie de lancement de la consommation estivale du Shandong 2023 a eu lieu sur la place du bord de mer de Yantai, selon le bureau de presse du gouvernement populaire de Yantai. Les visiteurs pourront découvrir et embrasser la chaleur et la sincérité de cette belle ville qui est reconnue comme « côte féérique ».

Yantai est née et a prospéré en bord de mer, ce qui lui a conféré un caractère d'ouverture, d'inclusion, d'enthousiasme et d'hospitalité. On peut y admirer des paysages naturels réputés, tels que la montagne de Yantai, la baie de la Lune, le fort de l'Est, le quai des pêcheurs et l'îlot Yangma, ainsi qu'un paysage urbain riche d'une longue histoire et empreint d'une atmosphère humaniste. Le vin aromatique est une carte de visite propre à Yantai, et les fruits de mer représentent « l'odeur de la vie » y sont également typiques. Yantai accueille des visiteurs de tous les horizons pour profiter de la saison de consommation estivale, participer à la fête de la consommation et partager l'agitation de la vie. Les visiteurs peuvent goûter le vin et les délices en profitant de la brise marine, apprécier les magnifiques paysages et vivre une vie romantique comme le font les habitants de Yantai. Ils peuvent apprécier les plaisirs de la mer et la passion de l'été comme un « être immortel » et profiter du charme unique de la seule « ville internationale du vin » en Asie.

