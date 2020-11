Spearad erweitert Advisory Board mit Branchen-Urgestein Ralf Jacob

"TV im allgemeinen und Fernsehwerbung im Speziellen, wird sich hin zu zielgerichteten und datengesteuerten Modellen verlagern", sagt Erhard Neumann, CEO von Spearad. "Ralf Jacob, ist mit seiner Erfahrung mittendrin und Teil dieser dynamischen Entwicklung. Wir sind extrem dankbar, dass wir ihn für Spearad gewinnen konnten." „Nicht viele stehen so wie Jacob für eine digitale „TV-like" User Experience, die über alle Plattformen und Kanäle funktionieren muss. Noch weniger haben einen Technologie-Hintergrund, so wie Ralf", ergänzt Neumann.

"Durch die Integration der Internet-Juggernauts AOL & Yahoo in die Medienplattform von Verizon, einer Tochtergesellschaft der Verizon Media Group, haben wir erfahren, was funktioniert und was nicht, so Jacob: "Es besteht enormer Spielraum für Verbesserungen in Bezug auf DSP/SSP/SSAI, Adserving und Playout und ich freue mich darauf, das, was wir gelernt haben, mit dem hervorragenden technischen Team von Spearad zu teilen", schließt Jacob.

Ralf Jacob kam über die Acquisition von UpLynk zu Verizon's Media Group. UpLynk ist eine Online-Video-Plattform, die sich auf die Vereinfachung des Arbeitsablaufs eines Fernsehsenders spezialisiert hat, wo er als CEO und Mitbegründer für Disney, ESPN, ABC, FOX, Viacom und andere verantwortlich war. Vor UpLynk war Jacob Vice President bei Deluxe Digital Studios, wo er die Entwicklung neuer Produktideen für Over-The-Top streaming Initiativen leitete, wie Second Screen Apps für führende Hollywood Studios und Token-Basierte digitale/e-Copy Online-Portale für HBO, Universal Studios und weitere. Ralf, der seine Karriere als Software Engineer begann, hat umfassendes technisches Fachwissen.

Fernsehwerbung im Speziellen, wird sich hin zu zielgerichteten und datengesteuerten Modellen verlagern, was in den Bereichen Pay TV und OTT bereits Realität ist. Nun wollen auch traditionelle Fernsehanbieter ihre Produkte um kontextbezogene und adressierbare Angebote erweitern. Gleichzeitig bewegen sich viele Werbetreibende weg von reinen Reichweitenbasierten Kampagnenmodellen und hin zu addressable TV – da ihnen dies ermöglicht, ihre Zielgruppen individuell anzusprechen. Trotz der Veränderung des Marktes hin zu Streaming und „on Demand", bevorzugen Zuschauer ein Fernsehartiges Erlebnis, das auf den neuen, digitalen Plattformen „nachgebildet" wird – allerdings mit den zusätzlichen Vorzügen des Streamings. Während Streaming und On-Demand den zusätzlichen Vorteil hat, dass die Zuschauer auf Mobiltelefonen, Tablets und einer Vielzahl von angeschlossenen Geräten die Inhalte erreichen können, ziehen es Millionen von Zuschauern vor, diese Inhalte über ihre Smart TVs zu Hause zu sehen.

Über Spearad

Die Spearad GmbH betreibt eine Multi-Format-Plattform für adressierbare TV-Werbung, die Medieninhabern dabei unterstützt, Inhalte für alle verfügbaren Bildschirme zu monetarisieren.

Spearad verändert die Art und Weise, wie Werbung verkauft, geliefert und gemessen wird, in der neuen Ära des IP-basierten Fernsehens und Audios. Media Playern wird es damit ermöglicht, die Vorteile der digitalen Werbung im Fernseh-, OTT/Vod- und Audiogeschäft voll auszuschöpfen Das Unternehmen wurde von Branchenführern gegründet, die eine maximale Marktakzeptanz und hohe technologische Kompetenz gewährleisten.

Spearad ist weltweit tätig und hat derzeit Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien und den Vereinigten Staaten.

