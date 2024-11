Speicher ermöglichen eine intelligente Welt: Longsys präsentiert Dual-Brand-Innovationen und PTM-Geschäftsmodell auf der Electronica 2024 in München

SHENZHEN, China, 7. November 2024 /PRNewswire/ -- Vom 12. bis 15. November 2024 wird Longsys, ein führendes Unternehmen im Bereich Speicherlösungen, seine neuesten Innovationen in der Speichertechnologie auf der Electronica in München vorstellen. Als innovativer Anbieter von Speichersystemlösungen, der Forschung & Entwicklung, Design, Packaging und Testing, Herstellung sowie Vertriebsdienstleistungen integriert, wurde Longsys für seine außergewöhnliche Produktleistung und Marktführerschaft anerkannt und ist als einziges Speicherunternehmen in die Liste der 50 führenden Tech-Unternehmen Chinas (Fortune China) 2024 aufgenommen worden.

PTM-Geschäftsmodell feiert internationalen Markteintritt

Auf der Electronica wird Longsys sein revolutionäres PTM-Geschäftsmodell (Product Technology Manufacturing) globalen Kunden präsentieren. PTM ist konzipiert, um flexible und effiziente Full-Stack-Kundendienstleistungen anzubieten, die High-End-Industrien wie Automotive und industrielle Anwendungen bei der intelligenten Transformation unterstützen und globale Trends in der intelligenten Entwicklung fördern.

FORESEE und Lexar Marken stellen neue Produkte vor

Zusammen mit seinen beiden Marken – der industriellen Speicherlösung FORESEE und der High-End-Verbraucherspeicherlösung Lexar – wird Longsys auf der Messe eine Reihe innovativer Produkte präsentieren, die Lösungen für industrielle, automotive und verbraucherorientierte Smart-Anwendungen bieten. Diese Produkte sind darauf ausgelegt, die Speicheranforderungen diverser globaler Industrien in der digitalen Transformation zu erfüllen.

Deutschland als Drehscheibe für die Automobil- und Industriebereiche wird spezielle, hochzuverlässige Produkte von FORESEE sehen, darunter SPI NOR Flash und Grade 2 LPDDR4x für industrielle und Automobilanwendungen. Der FORESEE SPI NOR Flash bietet vielfältige Verpackungsoptionen – WSON8, BGA24 und SO16 – für verschiedene Anwendungen und unterstützt Datenbreiten von x1 bis x8 mit Speicherkapazitäten bis zu 256Mb. Außerdem bietet der Grade 2 LPDDR4x, gefertigt mit einem 1y-nm-Prozess, Kapazitäten von 2GB bis 8GB und Datentransferraten bis zu 4266Mbps, um eine zuverlässige Leistung über einen breiten Automobil-Temperaturbereich von -40°C bis 105°C zu gewährleisten. Im Vergleich zur Vorgängergeneration LPDDR3 verbessert dieser neue LPDDR4x die Leistung um 128 % und reduziert den Stromverbrauch um mehr als 50 %, was ihn ideal für intelligente Automobilsysteme macht.

Lexar wird ebenfalls Produkte wie den Lexar® JumpDrive® USB 3.2 Flash Drive und PCIe Gen5 SSD präsentieren, die auf den breiten Verbrauchermarkt im Automobilbereich abzielen. Der Lexar® JumpDrive® USB 3.2 Flash Drive bietet mit seinem kompakten Design und der leistungsstarken USB 3.2 Gen 1-Performance eine langlebige und praktische Speicherlösung für In-Car-Monitoringsysteme. Erhältlich in Kapazitäten von 64GB bis 256GB, unterstützt er Lesegeschwindigkeiten bis zu 200MB/s und sorgt für reibungslose Videoaufzeichnungen. Mit jahrelanger Markterfahrung wurden die Automobil-Speicherlösungen von Lexar, einschließlich Auto-USB-Sticks und Micro-SD-Karten, von vielen führenden globalen Herstellern von Elektrofahrzeugen anerkannt und sind in einigen bekannten Automarken als Standardausstattung vertreten.

Mit Niederlassungen und Tochtergesellschaften in Europa, Amerika und Asien bietet Longsys weltweit effiziente lokale Unterstützung und Dienstleistungen für seine Kunden an. Dieses weitreichende Netzwerk bildet zudem eine solide Basis für die internationale Umsetzung des PTM-Geschäftsmodells.

Auf der Electronica 2024 wird Longsys seine umfassende Expertise und kontinuierliche Innovation in der Speichertechnologie präsentieren. Durch das PTM-Geschäftsmodell und eine breite Palette an Produkten seiner beiden Marken freut sich Longsys darauf, neue Möglichkeiten in industriellen und automobilen Speicheranwendungen zu erschließen und zur globalen Transformation hin zu intelligenteren Industrien beizutragen. Wir laden alle Teilnehmer herzlich ein, unseren Stand zu besuchen und die Zukunft der intelligenten Speicherinnovation aus erster Hand zu erleben.

Über Longsys

Longsys ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich markenbasierter Halbleiterspeicher, das 1999 gegründet wurde. Als innovativer Speicherlösungsanbieter, der Forschung und Entwicklung, Design, Verpackung und Testen, Fertigung und Vertriebsdienstleistungen integriert, verfolgt Longsys die Unternehmensvision „Alles für Speicher". Mit Innovationen in der Speichertechnologie im Mittelpunkt bietet Longsys globalen Kunden hochwertige, flexible und effiziente Full-Stack-Kundendienstleistungen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.longsys.com/ und folgen Sie Longsys auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

