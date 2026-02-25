STARKE UNTERSTÜTZUNG FÜR FAMILIEN: E-AUTO-FÖRDERUNG KEHRT 2026 MIT BIS ZU 6.000 EURO BONUS ZURÜCK

BERLIN, 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Ein sozial abgestuftes Anreizsystem gestaltet die Elektromobilität in Deutschland neu. Diese Politik steht im Einklang mit der Mission von VinFast, hochwertige Elektrofahrzeuge in ganz Europa zugänglicher zu machen.

Deutschland stellt die Elektromobilität erneut in den Mittelpunkt seiner Klima- und Industrieagenda. Datierend ab dem 1. Januar 2026 hat die Bundesregierung die Subventionen für Elektrofahrzeuge offiziell wieder eingeführt. Die Förderung bietet Privatpersonen eine finanzielle Unterstützung von bis zu 6.000 Euro beim Kauf oder Leasing eines neuen E-Autos. Mit einem Budget von 3 Milliarden Euro und einer geplanten Unterstützung von schätzungsweise 800.000 förderfähigen Fahrzeugen bis 2029, markiert das Programm eine signifikante Rückkehr der staatlichen Förderung nach einer zweijährigen Pause seit dem Auslaufen der Umweltprämie im Jahr 2023.

Was die Förderung für 2026 von früheren Programmen unterscheidet, ist ihre sozial ausdifferenzierte Struktur. Anstelle einer pauschalen Prämie für alle Käufer berechnet das neue Programm die Förderung anhand von drei Variablen: Antriebssystem, steuerpflichtiges Haushaltseinkommen und Anzahl der Kinder. Reine Elektrofahrzeuge mit Batterieantrieb haben Anspruch auf eine Grundförderung von 3.000 Euro*. Zusätzliche einkommensabhängige Boni erhöhen den Gesamtbetrag für Haushalte mit einem Jahreseinkommen unter 60.000 Euro bzw. 45.000 Euro. Familien mit Kindern erhalten weitere Zuschläge, sodass berechtigte Haushalte mit zwei Kindern und einem Einkommen unter 45.000 Euro den vollen Förderbetrag von 6.000 Euro erhalten können.

Das Programm gilt rückwirkend für alle Neuzulassungen ab dem 1. Januar 2026. Obwohl das offizielle Antragsportal voraussichtlich im Mai 2026 eröffnet wird, können Kunden sofort kaufen oder leasen, wobei die Förderung nach der Genehmigung direkt auf ihr Konto überwiesen wird. In Kombination mit verlängerten Kfz-Steuerbefreiungen bleiben Elektroautos, die bis Ende 2030 zugelassen werden, bis zu zehn Jahre lang (spätestens bis zum 31. Dezember 2035) steuerfrei, wodurch die Gesamtbetriebskosten für Elektrofahrzeuge deutlich attraktiver werden.

Diese politische Entwicklung kommt zu einer Zeit, in der europäische Verbraucher Elektrofahrzeuge zunehmend nicht nur unter Umweltgesichtspunkten, sondern auch unter langfristigen finanziellen Gesichtspunkten bewerten. In diesem Zusammenhang ist die strategische Übereinstimmung zwischen dem sozial gestaffelten Fördermodell Deutschlands und der europäischen Wachstumsstrategie von VinFast besonders bemerkenswert.

Zugänglichkeit als Strategie

Für VinFast stellt Europa einen strategischen Kernbereich dar, der durch exakte Vorschriften, Nachhaltigkeitsstandards und Verbrauchererwartungen geprägt ist. Die Entwicklungsphilosophie des Unternehmens konzentriert sich auf die Lieferung hochwertiger Elektrofahrzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen – unterstützt durch transparente Verkaufsrichtlinien und einen leistungsstarken Kundendienst.

Im Pkw-Segment hat VinFast zwei zentrale Modelle vorgestellt, die speziell auf europäische Fahrer zugeschnitten sind. Der VinFast VF 6, ein Elektro-SUV des B-Segments, ist für die Mobilität in der Stadt konzipiert – kompakt, praktisch, effizient und dennoch technologisch fortschrittlich. Er erfüllt die Bedürfnisse von Haushalten in der Stadt, die nach einem erschwinglichen Fahrzeug suchen, ohne dabei auf moderne Ausstattungsmerkmale verzichten zu müssen.

Für Familien, die mehr Platz im Innenraum und Langstreckentauglichkeit benötigen, kombiniert der VinFast VF 8 geräumiges Design mit fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen und einer für europäische Reisegewohnheiten geeigneten Reichweite. Als rein elektrische Personenkraftwagen der Klasse M1 haben beide Modelle Anspruch auf mindestens 3.000 Euro Grundförderung im Rahmen des deutschen Förderprogramms 2026, wobei je nach Haushaltseinkommen und Familienstruktur möglicherweise sogar die volle Förderung in Höhe von 6.000 Euro gewährt werden kann.

Ein Rechenbeispiel: Ein Haushalt mit einem steuerpflichtigen Einkommen von 40.000 Euro erhält beim Kauf eines VF 6 eine Grundförderung von 3.000 Euro sowie einkommensabhängige Prämien in Höhe von insgesamt 2.000 Euro, was einer staatlichen Förderung von 5.000 Euro entspricht. Eine Familie mit zwei Kindern, die diese Einkommensgrenze erfüllt und sich für einen VF 8 entscheidet, könnte von maximal 6.000 Euro profitieren. In Kombination mit Steuerbefreiungen und die für E-Auto typischerweise reduzierten Betriebskosten wird die finanzielle Gesamtrechnung überzeugend.

Infrastruktur vor Ort schafft Vertrauen

Die Europa-Strategie von VinFast geht über Fahrzeugspezifikationen hinaus. Da das Unternehmen erkannt hat, dass Vertrauen in Märkten wie Deutschland vor Ort aufgebaut wird, weitet es sein Händler- und Vertriebsnetz in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden weiter aus. Dieses händlerorientierte Modell ermöglicht es Kunden von etablierten Einzelhandelspartnern bedient zu werden und gleichzeitig von den globalen Fertigungskapazitäten von VinFast zu profitieren.

Der Kundendienst, oft der entscheidende Faktor für die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen, hat ebenso strategische Bedeutung erhalten. Durch Partnerschaften mit spezialisierten Technik-Anbietern hat VinFast in wichtigen europäischen Märkten eigene Servicezentren eingerichtet, um sicherzustellen, dass Wartungs-, Diagnose- und Reparaturleistungen den lokalen Standards entsprechen. Diese Infrastruktur stärkt das langfristige Vertrauen der Besitzer – ein wesentlicher Faktor für Familien, die im Rahmen des Förderprogramms neue Elektrofahrzeuge in Betracht ziehen.

Die neuerliche Förderung von Elektrofahrzeugen in Deutschland senkt nicht nur die Anschaffungskosten. Sie signalisiert auch politische Stabilität und soziale Inklusion im Rahmen der grünen Transformation des Landes. Durch die Priorisierung von Haushalten mit niedrigem und mittlerem Einkommen sowie Familien mit Kindern erweitert das Programm die demografische Basis der Elektromobilität.

Der politische Rahmen schafft für VinFast strukturelle Übereinstimmung, schließlich setzt das Unternehmen in Europa auf Zugänglichkeit, Transparenz und Zuverlässigkeit des Serviceangebots. Öffentliche Anreize senken die Zugangsbarrieren, während wettbewerbsfähige Fahrzeugangebote und ein wachsendes Händlernetz dafür sorgen, dass Verbraucher glaubwürdige, marktreife Optionen haben.

Mit Beginn der Antragsannahme im Jahr 2026 und der Rückkehr des Verbrauchervertrauens in den deutschen Markt für Elektrofahrzeuge, dürfte die Konvergenz von unterstützender Politik und langfristigem Engagement der Unternehmen eine neue Wachstumsphase einläuten. In diesem sich wandelnden Umfeld integriert sich VinFast in ein Mobilitätsökosystem, das von Nachhaltigkeit, Erschwinglichkeit und Vertrauen geprägt ist.

Hinweise für den Herausgeber

* Die festgelegte Einkommens-Obergrenze für Förderberechtigung liegt bei maximal 80.000 Euro zu versteuerndem Haushaltsjahreseinkommen. Diese Grenze verschiebt sich für bis zu zwei Kinder (unter 18 Jahren) um 5.000 Euro je Kind nach oben, auf maximal 90.000 Euro zu versteuerndem Haushaltsjahreseinkommen

Über VinFast

