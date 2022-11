Starkes Wachstum in den ersten neun Monaten 2022: Exyte steigert Auftragseingang, Umsatz und Profitabilität

Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr um über 25% auf neuen Höchstwert von 6,5 Milliarden € gestiegen

Umsatz um knapp 60% auf 5,3 Milliarden € gewachsen

Starke Umsatzsteigerung in allen drei Geschäftssegmenten

Bereinigtes EBIT um 73% auf 308 Millionen € erhöht; bereinigtes EBITDA um 70% auf 340 Millionen € gestiegen

Stärkung des strategischen Produktportfolios im Segment Technology and Services durch Übernahme von Airgard Inc.

Neue Arbeitgebermarke zur Gewinnung neuer Talente

STUTTGART, Germany, 9. November 2022 /PRNewswire/ -- Exyte GmbH (Exyte), ein Weltmarktführer in der Planung, Entwicklung und Bereitstellung von Hightech-Anlagen, setzt das starke Wachstum in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 fort. Das Unternehmen bleibt damit weiterhin erfolgreich auf seinem ambitionierten Wachstumskurs, dem „Pathway to Ten".

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres verzeichnete Exyte eine Umsatzsteigerung um knapp 60% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auf Grund von Großprojekten in allen Geschäftssegmenten, vor allem in den Regionen APAC und EMEA, wurde ein Umsatzrekord von 5,3 Milliarden € erzielt (9M/2021: 3,4 Milliarden €). Beide Regionen trugen außerdem stark zur Steigerung des Auftragseingangs bei. Hier wurden von Januar bis September 6,5 Milliarden € erreicht (9M/2021: 5,1 Milliarden €), ein Anstieg um über 25% im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einem bereinigten EBITDA von 340 Millionen € (9M/2021: 200 Millionen €) und einem bereinigten EBIT von 308 Millionen € (9M/2021: 178 Millionen €) wurde die Profitabilität des Unternehmens ebenfalls weiter verbessert. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 6,4% (9M/2021: 5,9%); die bereinigte EBIT-Marge ist mit 5,8% ebenfalls 0,5%-Punkte höher als im Vorjahr (9M/2021: 5,3%).

„Unsere anhaltend positive Geschäftsentwicklung unterstreicht unsere starke strategische Position im Markt. Die Branchen, für die wir tätig sind, investieren nach wie vor. Trotz der aktuellen Entwicklungen in der Weltwirtschaft erwarten wir keine starken Auswirkungen auf diese Industriezweige oder auf unser Geschäft. Unsere Geschäftsaktivitäten unterstützen globale Megatrends, die sich trotz der kurzfristigen wirtschaftlichen Turbulenzen weiterhin fortsetzen werden", sagt Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte.

Positiver Ausblick trotz aktueller wirtschaftlicher Entwicklungen

„Exyte setzt weiterhin erfolgreich seinen Wachstumskurs, den „Pathway to Ten", fort. Unser Umsatzziel von rund 7,0 Milliarden € für das Geschäftsjahr 2022 bringt uns unserem langfristigen Ziel von 10,0 Milliarden Jahresumsatz im Jahr 2027 einen großen Schritt näher. Mit erfolgreich laufenden Projekten und einem Auftragsbestand in Höhe von 8,2 Milliarden € sind wir für weiteres Wachstum gut aufgestellt. Trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten erwarten wir für Exyte eine anhaltend positive Entwicklung", sagt Peter Schönhofer, CFO von Exyte. „Wir beobachten die aktuellen Entwicklungen und ihre potenziellen Auswirkungen auf unser Geschäft genau, um gegebenenfalls Gegenmaßnahmen zu ergreifen."

Exyte bestätigt den positiven Jahresausblick. Entsprechend des gestiegenen Umsatzes sind beim bereinigten EBITDA sowie beim bereinigten EBIT ebenfalls Steigerungen zu erwarten. Für das Geschäftsjahr 2022 prognostiziert das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA von rund 450 Millionen € und ein bereinigtes EBIT von über 400 Millionen €.

Wachstum in allen Geschäftssegmenten, beeindruckende Umsatzzahlen für Biopharma & Life Sciences sowie Data Centers

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres wurde in allen drei Geschäftssegmenten und in allen Regionen neue Großprojekte gewonnen. Mit einem Umsatzanteil von rund 87% am Gesamtumsatz der Gruppe konnte das Geschäftssegment Advanced Technology Facilities eine Umsatzsteigerung von 55% auf 4,6 Milliarden € verzeichnen (9M/2021: 3,0 Milliarden €). Durch die anhaltend positive Entwicklung der Halbleiterindustrie verbesserte sich der Auftragseingang um fast ein Viertel auf 5,5 Milliarden € (9M/2021: 4,5 Milliarden €). Hersteller von Batteriezellen profitieren ebenfalls von Exytes Expertise im Bereich Rein- und Trockenräume. Exyte sieht für die kommenden Jahre weitere Umsatzpotentiale in diesem Geschäftsbereich, da sich weltweit sogenannte Gigafabs für die Herstellung von Batteriezellen und Akkus in der Planung befinden.

Im Geschäftssegment Biopharma & Life Sciences konnte der Umsatz in den ersten neun Monaten beinahe verdoppelt werden. Dank Großprojekten in Singapur und Malaysia erreichte das Segment ein Umsatzergebnis von 477 Millionen € (9M/2021: 247 Millionen €). Der Anteil des Umsatzes von Biopharma & Life Sciences am Gesamtumsatz der Gruppe macht damit 9,0% aus (9M/2021: 7,3%). Der Auftragseingang lag bei 477 Millionen € (9M/2021: 384 Millionen €). In Deutschland baut Exyte aktuell ein mRNA-Kompetenzzentrum in Halle. Weitere Biopharma-Projekte für weltweit führende Pharmaunternehmen sind in der Vorbereitung. Kürzlich eröffnete Exyte ein neues Life-Sciences-Büro im irischen Cork. Die Pharmaindustrie in Irland ist in den letzten Jahren rapide gewachsen. Exyte erwartet für Irland erhebliche Investitionen in eine Vielzahl von Projekten in Bereichen wie Biotechnologie, Fill Finish, aktive pharmazeutische Wirkstoffe sowie Zell- und Gentherapie.

Der Umsatz für das Segment Data Centers ist um 74% auf 181 Millionen € gestiegen (9M/2021: 104 Millionen €). Beim Auftragseingang wurde eine Steigerung von über 130% auf 409 Millionen € erzielt (9M/2021: 175 Millionen €). Das Geschäftssegment realisiert aktuell unter anderem Rechenzentren in Österreich, Dänemark, Deutschland, Israel, Malaysia und Taiwan.

Strategisches Wachstum im Segment Technology & Services

Exyte hat kürzlich die Übernahme von Airgard Inc. abgeschlossen, einem amerikanischen Unternehmen, das auf Technologien zur Abgasreinigung spezialisiert ist. Die Nasswäscher von Airgard werden weltweit von führenden Unternehmen in der Halbleiterindustrie eingesetzt. Mit dieser Übernahme kann Exyte seine Kunden noch besser mit technischen Lösungen für das Abgasmanagement unterstützen, vor allem mit Blick auf steigende Anforderungen und neue gesetzliche Regelungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).

Airgard ist die nächste Akquisition, mit der Exyte seine Strategie der vertikalen Integration durch Stärkung des Geschäfts im Bereich unternehmenskritischer Technologien und Dienstleistungen fortsetzt. 2021 übernahm Exyte die Critical Process Systems Group und gliederte sie in den Geschäftsbereich Technology & Services (T&S) ein. T&S besteht aus Unternehmen, die Reinraumtechnologien, Installationsleistungen und kritische Ausrüstung für Untersysteme ihrer Kunden sowie zur externen Fertigung (off-site manufacturing, OSM) anbieten. In den ersten neun Monaten des Jahres konnte das Segment Technology & Services den Umsatz fast verdoppeln, auf 555 Millionen € (9M/2021: 280 Millionen €). T&S trug damit rund 10% zum Gesamtumsatz der Gruppe bei (9M/2021: 8,0%). Der Auftragseingang wurde mehr als verdoppelt, auf 788 Millionen € (9M/2021: 336 Millionen €).

Fortschritte auf dem „Pathway to Ten" – neue Arbeitgebermarke

Gezielte strategische Übernahmen bilden eine der tragenden Säulen der „Next Level"-Zukunftsagenda. In dieser Agenda hat Exyte verschiedene Handlungsfelder mit Blick auf den „Pathway to Ten" definiert. Eines dieser Handlungsfelder ist es, Arbeitgeber der Wahl für bestehende und zukünftige Mitarbeitende zu werden. In diesem Zusammenhang hat Exyte kürzlich ein neues Arbeitgeberbranding vorgestellt, welches die Basis für Recruiting und Talentakquise ist. Exyte plant bis 2027 rund 15.000 Mitarbeitende zu beschäftigen, doppelt so viele wie 2021. Ende September 2022 hatte das Unternehmen fast 9.000 Mitarbeitende weltweit.

Die wichtigsten Finanzkennzahlen auf einen Blick





9M/2022

9M/2021

Veränderung 2022 vs. 2021 Auftragseingang €6,5 Mrd. €5,1 Mrd. +26,1%* Umsatz €5,3 Mrd. €3,4 Mrd. +57,0%* Bereinigtes EBITDA €340 Mio. €200 Mio. +70,0 % Bereinigte EBITDA-Marge 6,4 % 5,9 % +0,5 PP Bereinigtes EBIT €308 Mio. €178 Mio. +73,0 % Bereinigte EBIT-Marge 5,8 % 5,3 % +0,5 PP * Die Angaben zur prozentualen Veränderung basieren auf den Werten in Millionen.

Weitere Einzelheiten zu den 9M-Ergebnissen finden Sie auf der Website exyte.net.

Über Exyte

Exyte ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Engineering und Bereitstellung von ultrareinen und zukunftsfähigen Anlagen für die Hightech-Industrie. Mit unserer einzigartigen Expertise, die wir seit über einem Jahrhundert stetig weiterentwickeln, beliefern wir Kunden in den hochkomplexen Branchen Halbleiter, Batteriezellen, Pharmazie und Biotechnologie sowie Rechenzentren. Exyte bietet seinen Kunden weltweit ein umfassendes Leistungsspektrum an – von der Beratung bis hin zur Umsetzung schlüsselfertiger Lösungen unter Einhaltung höchster Sicherheits- und Qualitätsstandards. Wir schaffen eine bessere Zukunft, indem wir es Schlüsselindustrien ermöglichen, die Qualität des modernen Lebens zu verbessern. Im Jahr 2021 erwirtschaftete Exyte mit weltweit rund 7.400 Mitarbeitenden einen Umsatz von 4,9 Milliarden €.

Kontakt:

René Ziegler

Vice President Corporate Communications & Investor Relations

+49 711 88044606

+49 172 5838786

[email protected]

www.exyte.net

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1487100/Exyte_Logo.jpg

SOURCE Exyte