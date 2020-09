Stärkstes Auto mit Köpfchen am ersten Tag der 2020i-VISTA Grand Challenge

Der Veranstalter der 2020i-VISTA Grand Challenge hatte eine fast 6 Kilometer lange Strecke in der 3,5 Quadratkilometer großen Arena im Lijia Park vorgesehen. Die Wettbewerbsszenarien simulieren das autonome Fahren L4-L5 im typischen Stadtverkehr von Chongqing mit komplexen Straßenzuständen wie Tunneln und Buckelbrücken. Es wurden viele zufällige Szenarien bestimmt wie z. B. Ampeln, Fußgänger, die bei roter Ampel die Straße überqueren, unachtsame Fußgänger und Verkehrsfluss, der sich in eine Hauptstraße einfädelt. Außerdem wurden Szenarien eingeplant, bei denen autonomes Fahren und C-V2X-Technologie über G5 kombiniert werden wie beim Fußgängerübergang (V2I) und der Vorfahrt für Rettungswagen (V2V). Beim Wettbewerb wurde auch getestet wie „menschenähnlich" das Fahrzeug fahren kann wie z. B. die Fahrgeschwindigkeit beim Überqueren einer Kreuzung bei grüner Ampel, die Fahrgeschwindigkeit an einer Kreuzung ohne Ampeln und Fußgänger auf dem Gehweg, Parkservice, vollautomatisches Einparken in der Tiefgarage, etc.