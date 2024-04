STARMUS GIBT ERÖFFNUNGSKONZERT „BRIDGE FROM THE FUTURE" VON JEAN-MICHEL JARRE MIT EINEM BESONDEREN GASTAUFTRITT VON BRIAN MAY, DEM STARMUS CAMP & CITY-PROGRAMM UND MUSIKERIN LAURIE ANDERSON BEKANNT

BRATISLAVA, Slowakei, 12. April 2024 /PRNewswire/ -- Die Mitbegründer des STARMUS-Festivals, Dr. Garik Israelian, Sir Brian May und Jean-Michel Jarre, sowie Richard Marko, CEO von ESET, und Jozef Kausich, CEO von VÚB, haben heute spannende Details zum kommenden STARMUS VII-Festival bekanntgegeben, das in der slowakischen Stadt Bratislava stattfinden wird.

STARMUS co-founders Garik Israelian, PhD, Jean-Michel Jarre, ESET CEO Richard Marko, VÚB CEO Jozef Kausich after the Press Conference

Auf einer Pressekonferenz wurde das Gesamtprogramm von STARMUS VII mit dem Eröffnungskonzert, Einblicken in das STARMUS Camp & City-Programm, dem Sonic Universe-Konzert und der Verleihung der Stephen-Hawking-Medaille für Wissenschaftskommunikation vorgestellt. Freuen Sie sich auf eine Veranstaltung, die verspricht, Intellekt, Kreativität und Wunder aus der Welt der Wissenschaft und Musik zu vereinen.

Mit freundlicher Unterstützung von ESET wird STARMUS VII am 12. Mai mit der exklusiven Live-Performance „Bridge from the Future" von Jean-Michel Jarre, einem Pionier der elektronischen Musik, eröffnet. Begleitet wird er von Sir Brian May, dem legendären Gitarristen von Queen und Mitbegründer von STARMUS. Dieses monumentale Ereignis vor der atemberaubenden Kulisse der SNP-Brücke über die Donau ist für die Öffentlichkeit zugänglich. STARMUS-Ticketinhaber profitieren von einem Sonderzugang in Bühnennähe.

Zusätzlich zur Ankündigung von Jean-Michel Jarre als Headliner wurde auch seine Aufnahme in den STARMUS-Beirat bekannt gegeben. Im Rahmen von STARMUS VII wird zudem die prestigeträchtige Stephen-Hawking-Medaille für Wissenschaftskommunikation verliehen, mit der herausragende Beiträge zur Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse gewürdigt werden. Den Abschluss bildet das einzigartige Sonic Universe-Konzert, bei dem Laurie Anderson mit ihrer „Ark/Lifeboat"-Performance eine unvergessliche Verbindung von Musik und Wissenschaft verspricht.

Ergänzt wird das STARMUS-Konzert- und Vortragsprogramm durch das STARMUS-Camp, ein lebendiges Zentrum des Forschens und Lernens, das die Neugierde wecken und die nächste Generation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern inspirieren soll. Es befindet sich auf dem Hauptplatz von Bratislava und bietet innovative Ausstellungen, spannende Erlebnisse und ein dynamisches Live-Unterhaltungsprogramm für Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen. Das STARMUS City-Programm ist speziell auf die Partneruniversitäten zugeschnitten und bietet mehr als 20 fesselnde Vorträge von renommierten Fachleuten, Forscherinnen und Forschern zu den verschiedensten Themen, unter anderem Weltraumforschung und Umweltwissenschaft. Studierende haben die Möglichkeit, sich mit Fachleuten auszutauschen und ihre akademischen Erfahrungen zu vertiefen.

Abschließend wurde auf der Pressekonferenz bekannt gegeben, dass VÚB Banka, die zweitgrößte Bank in der Slowakei, als Sponsor von STARMUS VII auftritt, um Menschen zu inspirieren, die Welt zum Guten zu verändern.

Das bevorstehende STARMUS VII-Festival verspricht ein unvergleichliches Erlebnis zu werden, das die klügsten Köpfe der Welt aus Wissenschaft und Musik zusammenbringt, um die nächste Generation zu inspirieren und ihren Entdeckergeist zu wecken.

