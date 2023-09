Startschuss der Diamond Industry Conference in Zhengzhou, China

ZHENGZHOU, China, 21. September 2023 /PRNewswire/ -- Vom 18. bis zum 22. September, findet in Zhengzhou in der Provinz Henan die Diamond Industry Conference 2023 statt. Mit dem Motto „Die Vorteile der industriellen Wertschöpfungskette bündeln und gemeinsam die Zukunft des Diamantmaterials gestalten" lädt die Konferenz die einflussreichsten Wissenschaftler und Unternehmer dazu ein, Vorträge zu halten und wertvolle Dialoge rund um die Themen technologische Grenzen, Trends in der Branche und aktuelle Themen auf dem weltweiten Feld der künstlichen Diamanten zu führen. Parallel hierzu werden dazu passende Aktivitäten stattfinden, wie die Ausstellung im Jahr 2023 gezüchteter Diamanten und der Wettbewerb für das beste Zuchtdiamanten-Design 2023, das vom Organisationskomitee bewertet wird.

Chinas künstlicher Diamantensektor wurde im Jahr 1963 ins Leben gerufen und wurde in Zhengzhou industrialisiert Nach der 60-jährigen Entwicklung erfährt die Branche höchstes Lob: „Für Diamanten weltweit, schaut nach China; für chinesische Diamanten, setzt auf Henan." Gegenwärtig ist China zu einem der wichtigsten Länder in der globalen Industrie für superharte Werkstoffe geworden, wobei die Produktion von künstlichen Diamanten etwa 95 % der weltweit produzierten Gesamtmenge ausmacht, von denen 80 % in Henan gezüchtet werden. Die High-Tech-Zone für industrielle Entwicklung in Zhengzhou, der Hauptbezirk der Kunstdiamantenbranche von Zhengzhou, verfügt über umfangreiche innovative Ressourcen, wie börsennotierte Unternehmen, Universitäten und Branchenverbände. Aktuell wird der Aufbau einer international anerkannten und führenden heimischen Industriebasis für künstlichen Diamanten beschleunigt.

