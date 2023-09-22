Конференция алмазной промышленности прошла в Чжэнчжоу, Китай

ЧЖЭНЧЖОУ, Китай, 22 сент. 2023 г. /PRNewswire/ -- Конференция алмазной промышленности 2023 г. проводится в городе Чжэнчжоу, провинция Хэнань, с 18 по 22 сентября. Под лозунгом «Объединения преимуществ промышленной цепочки и совместного формирования будущего алмазных материалов» Конференция приглашает самых влиятельных ученых и предпринимателей выступить с докладами и проводит высококлассные диалоги о технологических рубежах, тенденциях и актуальных проблемах мировой отрасли производства искусственных алмазов. В это же время, по информации оргкомитета, будут проведены такие мероприятия, как «Выставка выращенных бриллиантов 2023» и «Конкурс дизайна выращенных бриллиантов 2023».

The 2023 Conference on Diamond Industry kicked off in Zhengzhou, China.

Китайская отрасль искусственных алмазов зародилась в 1963 году, промышленное производство запущено в Чжэнчжоу. После 60 лет развития провозглашается: «Алмазы мира ищите в Китае, алмазы Китая — в Хэнане». В настоящее время Китай стал крупнейшим игроком в мировой промышленности сверхтвердых материалов с долей производства искусственных алмазов достигающей почти 95 % в мировом объеме, из них 80 % расположены в провинции Хэнань. Зона промышленного развития высоких технологий Чжэнчжоу, крупнейший кластер промышленности искусственных алмазов Чжэнчжоу, обладает большими инновационными ресурсами, такими как зарегистрированные на бирже компании, университеты и отраслевые ассоциации. Сейчас она ускоряет построение международно признанной и ведущей в стране производственной базы искусственных алмазов.

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Подпись: Конференция алмазной промышленности 2023 г. прошла в Чжэнчжоу, Китай.

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SOURCE Organizing Committee of 2023 Conference on Diamond Industry