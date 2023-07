Steelite International Kündigt Neues Europäisches Lager an, um Kunden Besser Bedienen zu Können

STOKE-ON-TRENT, England, 4. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Steelite International, der weltweit führende Hersteller und Anbieter von Tischsortimenten, Beleuchtungslösungen und Buffetausstattungen für das Gastgewerbe, gab heute die Eröffnung eines neuen Lagers in Europa bekannt. Die neue Anlage im Schiphol Logistics Park in Rozenburg, NH wird es Steelite International ermöglichen, seine Kunden in Europa besser bedienen zu können.

CTS Group European Warehouse

Das neue Lager, das sich über 10.000 Quadratmeter erstreckt, wird über 1.400 Artikel auf Lager haben, mit einer Stückzahl von mehr als 600.000. Die strategische Lage des Lagers in der Nähe des Flughafens Schiphol, sowie die direkten Straßenanbindungen in den Rest der Niederlande machen es zu einem hervorragenden Standort für die Logistik. Die Möglichkeit, mehrere Sendungen pro Woche zwischen britischen und EU-Lagern, sowie mehrere Versandtermine pro Woche an Partner auf dem europäischen Festland vorzunehmen, wird die Lieferzeiten und die Kundenzufriedenheit verbessern.

„Steelite freut sich sehr, dass wir einen hervorragenden Standort gefunden haben, um unsere Vertriebseinrichtungen auszubauen", sagte John Miles, CEO von Steelite International. „Das neue Lager wird es uns ermöglichen, unsere Kunden in Europa besser zu bedienen, indem wir die Zölle Dritter für Produkte senken, die außerhalb der EU hergestellt wurden und den freien Warenverkehr ermöglichen. Insgesamt ist dieses neue Lager ein bedeutender Meilenstein für Steelite International und das internationale Gastgewerbe. Wir freuen uns darauf, die positiven Auswirkungen auf Kunden und Partner zu sehen".

Informationen zu Steelite International

Steelite International ist ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von preisgekrönten, inspirierenden Tischsortimenten, sowie Buffet- und Beleuchtungslösungen für das internationale Gastgewerbe.

Das Leitbild des Unternehmens dreht sich um die „Kunst der Präsentation". Wir bei Steelite sind der Meinung, dass Geschirr mehr tun sollte, als Ihr Essen zu servieren. Es sollte ebenso Ihrer Vision dienen. Wir entwerfen und kuratieren das beste Geschirr für Köche und Konzepte auf der ganzen Welt.

Informationen zu Simarco

Simarco ist eines der führenden Logistik- und Frachtunternehmen Großbritanniens mit umfangreicher Erfahrung in allen Branchen. Simarco ist weltweit tätig und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen in Großbritannien, Europa und auf internationalen Handelsrouten an. Ihre Logistik- und Lagerlösungen sind nicht nur flexibel, sondern auch auf die individuellen und sich ständig ändernden Anforderungen von Steelites zugeschnitten.

Informationen zu CTS Group

CTS sind Spezialisten für den europäischen Vertrieb und Logistik. Mit einer einzigartigen Produktlinie und einem persönlichen Ansatz, sorgen sie für eine optimale Abwicklung von Sendungen und Logistik-Aktivitäten.

Facebook: https://www.facebook.com/SteeliteInternationalEMEA

Instagram: https://www.instagram.com/steelite_emea/

Twitter: https://twitter.com/SteeliteEMEA

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/steelite-international

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2145238/Steelite_International.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2145237/4145464/Steelite_International_Logo.jpg

SOURCE Steelite International