Steelite International kondigt nieuw Europees magazijn aan om klanten beter van dienst te kunnen zijn

STOKE-ON-TRENT, Engeland, 4 juli 2023 /PRNewswire/ -- Steelite International, de wereldwijd toonaangevende fabrikant en leverancier van tafelprogramma's, verlichtingsoplossingen en buffetapparatuur voor de horeca, kondigde vandaag de opening van een nieuw magazijn in Europa aan. Het nieuwe gebouw, gevestigd in het Schiphol Logistics Park in Rozenburg NH, stelt Steelite International in staat om zijn klanten in Europa beter te bedienen.

CTS Group European Warehouse

Het nieuwe magazijn, dat 10.000 vierkante meter beslaat, zal meer dan 1.400 SKU's opslaan met meer dan 600.000 stuks voorraad. De strategische locatie van het magazijn, in de buurt van Schiphol en directe wegen naar de rest van Nederland, maakt het een uitstekende uitvalsbasis voor logistiek. De mogelijkheid om meerdere zendingen per week te hebben tussen de magazijnen in het VK en de EU, evenals meerdere verzenddata per week naar partners op het Europese vasteland, zal de levertijden en de klanttevredenheid verbeteren.

"Steelite is erg blij dat we een uitstekende locatie hebben gevonden om onze distributiefaciliteiten uit te breiden", zegt John Miles, CEO van Steelite International. "Met het nieuwe magazijn kunnen we onze klanten in Europa beter van dienst zijn door de heffingen voor derden voor producten die buiten de EU worden geproduceerd te verlagen en vrij verkeer van goederen mogelijk te maken. Over het geheel genomen is dit nieuwe magazijn een belangrijke mijlpaal voor Steelite International en de internationale horeca. We kijken uit naar de positieve impact die het zal hebben op klanten en partners."

Over Steelite International

Steelite International is een wereldwijd toonaangevende fabrikant en leverancier van bekroonde, inspirerende tafelprogramma's en buffet- en verlichtingsoplossingen voor de internationale horeca.

De missieverklaring van het bedrijf is geconcentreerd op 'The Art of Presentation'. Bij Steelite geloven we dat servies meer moet doen dan je eten serveren - het moet je visie dienen. We ontwerpen en verzamelen het allerbeste servies voor chef-koks en concepten over de hele wereld.

Over Simarco

Simarco is een van de toonaangevende logistieke en vrachtbedrijven in het Verenigd Koninkrijk met een uitgebreide ervaring in alle industriële sectoren. Simarco is wereldwijd actief en biedt een volledig scala aan diensten in het Verenigd Koninkrijk, Europa en internationale handelsroutes. De logistieke en opslagoplossingen van Simarco zijn niet alleen flexibel, maar worden op maat gemaakt om te voldoen aan de individuele en steeds veranderende eisen van Steelite.

Over CTS Group

CTS is gespecialiseerd in Europese distributie en logistiek. Met een unieke productlijn en een persoonlijke benadering zorgen ze voor een optimale verwerking van zendingen en logistieke activiteiten.

