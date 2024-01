Stefanini Group stellt globale Kampagne „Imagine" vor und präsentiert Expertise in der Implementierung und Entwicklung künstlicher Intelligenz

BRÜSSEL, 16. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Die Stefanini Group, ein globaler multinationaler Technologiekonzern mit einer Präsenz in 41 Ländern, ist stolz darauf, den Start ihrer globalen Kampagne mit dem Titel „Imagine" bekannt zu geben, die die umfangreichen Erfahrungen und Erfolgsgeschichten des Unternehmens im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) hervorheben soll. Entwickelt von W3haus, einer Agentur innerhalb des Stefanini-Marketing-Dachunternehmens Haus, positioniert diese Initiative Stefanini als wertvollen Partner für Unternehmen, die eine effiziente KI-Integration anstreben.

Das Ziel der „Imagine"-Kampagne ist es, Erfolgsgeschichten aus verschiedenen Märkten zu präsentieren und gleichzeitig die Expertise und Erfahrung von Stefanini in der Entwicklung und Nutzung von KI seit über 12 Jahren hervorzuheben. Die Kampagne richtet sich vor allem an Führungskräfte, die nach effizienten Wegen suchen, um KI in ihrem Unternehmen einzusetzen. Sie unterstreicht, wie Stefanini sich schnell an neue Technologien anpasst und greifbare Ergebnisse liefert.

Als unverzichtbarer Partner für die Geschäftsentwicklung und -evolution erweitert die Stefanini Group die Gespräche über künstliche Intelligenz. Die Kampagne nutzt generative KI-Technologie in jeder Phase des Prozesses, von der Textbearbeitung bis zur Bilderzeugung, und spiegelt damit jahrelange Erfahrung in Kombination mit modernster Innovation wider.

Darüber hinaus konnten in Zusammenarbeit mit Kunden aus der Automobilindustrie KI-Modelle trainiert werden, die in der Lage sind, künftige Vorschriften auf der Grundlage umfangreicher Datenquellen mit mehr als 66.000 kritischen Komponenten vorherzusagen. Jeder Fall stellt eine einzigartige Facette der KI-Anwendung dar und beweist die Fähigkeit von Stefanini als innovativer Technologiepartner in der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft von heute.

Um diese Lösungen visuell wirkungsvoll darzustellen, setzte W3haus generative KI-Tools ein, die über tausend Bilder generierten und schließlich zu vier endgültigen Kompositionen führten. Zusätzlich entwickelte Gauge eine spezielle Website, die alle Aspekte der „Imagine"-Kampagne vorstellt, sowie ein institutionelles Video, das von Brooke, beides Unternehmen von Haus, produziert wurde.

W3haus war nicht nur federführend bei der Gestaltung der Kampagne, sondern leitet auch die Medienstrategie in den Regionen, in denen Stefanini tätig ist, darunter Lateinamerika, die Vereinigten Staaten/Asien und Europa. Die umfassende Strategie umfasst Inhalte in den Netzwerken des Unternehmens, programmatische Medien sowie Flughafenwerbung weltweit.

Tania Herrezeel, Marketingdirektorin, Stefanini EMEA, erklärt: „Stefanini war schon immer ein treuer Verbündeter für unsere Kunden bei der Entwicklung von Produkten, die einen greifbaren Mehrwert für ihr Geschäft darstellen. In einer Zeit, in der Führungskräfte immer noch Bedenken haben oder unrealistische Erwartungen in Bezug auf KI-Technologie hegen, haben wir diese wirkungsvolle und transparente Kampagne entworfen, um zu zeigen, was wir bieten können: echte Ergebnisse in Verbindung mit einer effektiven Partnerschaft während dieser transformativen Reise."

Guilherme Stefanini, Geschäftsführer von Haus, fügte hinzu: „Wir wollen zeigen, dass KI das Unternehmenswachstum vorantreiben und gleichzeitig betriebliche Engpässe effektiv beheben und die Gesamteffizienz steigern kann. Mit unserer großen Erfahrung in KI-bezogenen Strategien und den fortlaufenden technologischen Fortschritten werden wir weiter in die Realisierung des unvergleichlichen Potenzials investieren."

Informationen zur Stefanini Group:

Die Stefanini Group ist ein führender globaler Anbieter von digitalen Lösungen mit Niederlassungen in 41 Ländern auf vier Kontinenten. Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Betreuung von Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter Fertigung, Einzelhandel, Bankwesen und Gesundheitswesen, hat das Unternehmen eine unübertroffene Expertise bei der Bereitstellung von Innovationen und der Erfüllung komplexer Anforderungen in seinem umfangreichen Lösungsportfolio erworben.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2053451/Stefanini_Group_Logo.jpg