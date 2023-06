STL bereit für kosteneffiziente MTCTE-Tests von Glasfaserprodukten

Bereit zur Unterstützung der indischen Telekommunikationsbetreiber bei ihren obligatorischen optischen Tests

Einheimische, NABL- und TEC-zertifizierte Labore in Maharashtra und Silvassa

KÖLN, Deutschland, 22. Juni 2023 /PRNewswire/ -- STL (NSE: STLTECH), ein führendes Unternehmen für optische und digitale Lösungen, gab bekannt, dass es bereit ist, die Prüfung von Glasfaser- und Kabelprodukten in Übereinstimmung mit den Richtlinien des Mandatory Testing and Certification of Telecom Equipment (MTCTE), einer vom indischen Ministerium für Telekommunikation eingerichteten Taskforce, anzubieten. Diese Produkte werden in den Testlabors von STL getestet, die vom indischen National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) und dem vom indischen Telecommunications Engineering Centre (TEC) akkreditiert wurden.

STL prepared for cost-efficient MTCTE testing of optical fibre products

Mit dem zunehmenden Einsatz von 5G, FTTx und Rechenzentren muss Indien für eine qualitativ hochwertige und sichere Bereitstellung sorgen, denn diese digitale Infrastruktur wird Indiens Weg für die nächsten 20 bis 30 Jahre prägen. Die neuesten MTCTE-Richtlinien, die voraussichtlich ab dem 1. Juli 2023 eingeführt werden, sehen vor, dass alle Arten von Telekommunikationsgeräten, die unter den Phasen III und IV aufgeführt sind, von lokalen Prüflabors getestet und zugelassen werden müssen, bevor sie in der Netzinfrastruktur installiert werden.

In Anbetracht der aggressiven Netzausbaupläne der Betreiber werden die Verfügbarkeit solcher Labore sowie die Geschwindigkeit und die Kosten der Tests von größter Bedeutung sein. Die zertifizierten Labore von STL in Aurangabad und Silvassa sind in der Lage, die unter „Grundlegende Anforderungen" genannten Tests von Singlemode-Glasfasern und Glasfaserkabeln durchzuführen.

Die Labore von STL sind die ersten in Indien, die von der Konformitätsbewertungsstelle der TEC und der NABL gemäß den Normen ISO/IEC 17025:2017 als hochwertig anerkannt wurden. Sie sind mit hochwertigen Messinstrumenten und Simulationssoftware ausgestattet und testen Produkte auf drei umfassende Parameter - Übertragung (Dämpfung, Streuung, Biegeempfindlichkeit), mechanisch (Zugfestigkeit, Ermüdung, Stoß, Quetschung) und umwelttechnisch (extreme Temperatur, Wassertoleranz und Feuchtigkeit), einschließlich der Prüfung bestimmter Rohstoffe, die im Kabelherstellungsprozess verwendet werden, wie HDPE, PBTP, Nylon, Jelly, ARP, FRP und mehr.

Das Unternehmen hat auch einen transparenten Preisrahmen umrissen, um die Go-to-Market-Pläne der Betreiber noch besser zu unterstützen. Dieser Preisrahmen wurde unter Berücksichtigung von Faktoren wie Umfang, Dauer und Umfang der für die Prüfung und Bewertung erforderlichen Fachkenntnisse sorgfältig festgelegt.

Ankit Agarwal, Managing Director von STL, kommentierte die Bereitschaft von STL zum Testen von Telekommunikationsgeräten: „Die Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und hochsicheren Netzwerkaufbaus ist das Gebot der Stunde. Wir möchten Telekommunikationsbetreibern glaubwürdige, schnelle und effiziente Wege zur Einhaltung der MTCTE-Vorschriften bieten. Unsere Testlabors sind gut ausgestattet, um erstklassige Glasfaserprodukttests für den Aufbau einer robusten digitalen Infrastruktur für das Land zu gewährleisten."

Informationen zu STL – Sterlite Technologies Ltd:

STL ist ein weltweit führendes Unternehmen für optische und digitale Lösungen und bietet fortschrittliche Angebote für den Aufbau von Netzwerken für 5G, ländliche Gebiete, FTTx, Unternehmen und Rechenzentren. Mehr lesen, Kontaktieren Sie uns, stl.tech | Twitter | LinkedIn| YouTube

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2106165/MTCTE_Testing.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/876464/Sterlite_Technologies_STL_New_Logo.jpg

SOURCE Sterlite Technologies Ltd - STL