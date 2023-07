STL bietet eine starke operative Rentabilität und setzt die Dynamik der Kundschaft im Q1GJ24 fort

COLUMBIA, S.C. und LONDON und MAILAND, 28. Juli 2023 /PRNewswire/ -- STL [NSE: STLTECH], ein führendes Unternehmen für optische und digitale Lösungen, gab heute seine Finanzergebnisse* für das Quartalsende zum 30. Juni 2023 bekannt. STL verzeichnete einen Umsatz von 185 Mio. USD und einen soliden Auftragsbestand von 1,332 Mrd. USD in den drei Geschäftsbereichen optische Netzwerke, globale Dienste und Digital.

Inmitten des globalen Gegenwinds erzielte STL ein starkes EBITDA-Wachstum von 42 % im Jahresvergleich, das auf die konsequente Fokussierung auf betriebliche Effizienz zurückzuführen ist, während der PAT um beeindruckende 156 % anstieg. Das Unternehmen erzielte auch im laufenden Quartal eine operative Rentabilität mit einem konstanten EBITDA-Prozentsatz von 15,4 %.

Trotz eines Rückgangs der weltweiten Nachfrage nach sauerstofffreiem Kupfer (OFC) um 3,4 % in der ersten Hälfte des Jahres 2023 konnte STL seinen Anteil von 11 % am weltweiten OFC-Markt (ohne China) halten, was seinen Ruf als bevorzugter Partner für seine Kundschaft widerspiegelt. Das Unternehmen zeigte weiterhin Dynamik in seinen Schlüsselmärkten und Geschäftsbereichen, während die Orientierung an der Kundschaft und die Profitabilität im Mittelpunkt standen.

Der Geschäftsbereich Optische Netzwerke zeigt robuste Leistung und hält seinen OFC-Marktanteil trotz Gegenwinds

Im Geschäftsbereich Optische Netze wurde die Fokussierung auf die Kundschaftsorientierung, Produktinnovation und betriebliche Effizienz fortgesetzt, so dass im laufenden Quartal ein EBITDA von 30 Mio. USD (~22 %) erzielt wurde, was einem Anstieg von 53 % im Jahresvergleich entspricht. Das Unternehmen konzentrierte sich verstärkt auf die Regionen EMEA, APAC und Indien, um das Wachstumspotenzial auf den globalen Märkten zu maximieren.

Der Geschäftsbereich Globale Dienste gewinnt mit einem Auftragswachstum von 82 % gegenüber dem Vorquartal an Fahrt

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 gewann der Geschäftsbereich Globale Dienste strategische Projekte in seinem gesamten Portfolio mit Aufträgen im Wert von rund 57 Mio. USD. Bemerkenswerte Erfolge waren ein Glasfaserausbau bei einem privaten Telekommunikationsunternehmen in Indien und ein Projekt zum Aufbau und zur Verwaltung eines Rechenzentrums bei einem führenden Unternehmen des öffentlichen Sektors. Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf Mehrwertdiensten zur Verbesserung des Margenprofils und zur Optimierung der Fondsbeteiligung.

STL Digital hält mit mehr als 20 renommierten Kunden Schritt

Im letzten Quartal kündigte STL mit STL Digital seinen Vorstoß in die mehrere Billionen Dollar schwere IT-Dienstleistungsbranche an. In diesem Quartal erzielte STL Digital einen beträchtlichen Auftragseingang von ~43 Mio. USD und verzeichnete einen Auftragsbestand von über 110 Mio. USD. Mit mehr als 50 Führungs- und über 950 Beratungskräften ist STL Digital bestens gerüstet, um seiner Kundschaft erstklassige Lösungen zu bieten.

Die Fortschritte von STL im Hinblick auf ein Netto-Null bis 2030 wurden von Morgan Stanley Capital International (MSCI) durch eine deutliche Heraufstufung des ESG-Ratings von BBB auf A unterstrichen, was das Engagement von STL für Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Unternehmensführung bestätigt. STL setzt seine Bemühungen vor Ort eifrig fort und hat nach eigenen Angaben in den letzten fünf Jahren mehr als 225.000 Tonnen Abfall umgelenkt, mehr als 23.000 Tonnen tCO2e reduziert und mehr als 675.000 Kubikmeter Wasser gespart.

Ankit Agarwal, Managing Director von STL, kommentierte die Leistung des Unternehmens wie folgt: „Inmitten der globalen Herausforderungen treiben wir unsere Marktpräsenz weiter voran und verfolgen unser Ziel, zu den Top 3 der weltweiten Optikunternehmen zu gehören. Wir konzentrieren uns auf ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum und zielen darauf ab, in diesem Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7 % bis 9 % zu erzielen und gleichzeitig ein Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von weniger als 2,5 anzustreben, um unsere finanzielle Position weiter zu stärken. Mit einem proaktiven Ansatz und einem außergewöhnlichen Team blicken wir optimistisch in die Zukunft und bleiben flexibel, um neue Chancen in der dynamischen Marktlandschaft zu ergreifen."

Finanzielle Höhepunkte

Finanzdaten* Mio. USD Q1GJ23 Q1GJ24 Wachstum im Jahresvergleich Umsatz 181 185 2 % EBITDA 20 29 42 % PAT 2 6 156 %

*Alle Finanzdaten stammen aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten

Über STL - Sterlite Technologies Ltd:

STL ist ein weltweit führendes Unternehmen für optische und digitale Lösungen und bietet fortschrittliche Angebote für den Aufbau von 5G-, ländlichen, FTTx-, Unternehmens- und Rechenzentrumsnetzwerken. Lesen Sie mehr, kontaktieren Sie uns, stl.tech | Twitter | LinkedIn | YouTube

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/876464/Sterlite_Technologies_STL_New_Logo.jpg

SOURCE Sterlite Technologies Ltd - STL