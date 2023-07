STL enregistre un fort taux de rentabilité de l'exploitation et continue de satisfaire ses clients au premier trimestre de l'exercice fiscal 2024

COLUMBIA, Caroline du Sud, LONDRES et MILAN, 28 juillet 2023 /PRNewswire/ -- STL [NSE: STLTECH], société leader dans le domaine des solutions optiques et numériques, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers* pour le trimestre clos le 30 juin 2023. STL a enregistré un chiffre d'affaires de 185 millions de dollars avec un solide carnet d'ordres ouvert de 1 332 millions de dollars répartis entre ses trois divisions commerciales, à savoir Optical Networking (réseaux optiques), Global Services (services mondiaux) et Digital (numérique).

Dans un contexte économique mondial difficile, STL a enregistré une forte croissance en glissement annuel de l'EBITDA de 42 %, fruit d'une attention constante portée à l'efficacité opérationnelle, tandis que son bénéfice après impôt a fait un bond impressionnant de 156 %. La société a également atteint la rentabilité opérationnelle avec un pourcentage d'EBITDA stable de 15,4 % ce trimestre.

Malgré une baisse de 3,4 % de la demande mondiale dans le domaine de la communication par fibre optique (OFC) au premier semestre de l'année 2023, STL a maintenu sa part de marché mondiale (hors Chine) dans le secteur OFC à 11 %. Cela vient renforcer la réputation de partenaire privilégié de l'entreprise auprès de ses clients. La société est restée dynamique sur ses principaux marchés et dans ses principales activités, tout en gardant les clients et la rentabilité au cœur de ses préoccupations.

La division « Optical Networking » enregistre des performances solides et maintient sa part de marché dans le secteur OFC malgré les vents contraires

La division « Optical Networking » est restée focalisée sur la clientèle, l'innovation produits et l'efficacité opérationnelle, ce qui lui a permis d'atteindre un EBITDA de 30 millions de dollars (~ 22 %) ce trimestre, soit une hausse de 53 % par rapport à l'année dernière. L'entreprise a accentué ses efforts dans les régions EMEA, APAC et Inde, afin de maximiser son potentiel de croissance sur les marchés mondiaux.

La division « Global Services » prend de l'ampleur avec une croissance des commandes de 82 % par rapport au trimestre précédent.

Cette division a remporté des projets stratégiques dans l'ensemble de son portefeuille au cours du premier trimestre de l'exercice fiscal 2024, avec des commandes d'une valeur d'environ 57 millions de dollars américains. Des contrats notables ont été signés avec un acteur privé des télécommunications en Inde pour le déploiement de la fibre optique ainsi qu'un projet de construction et de gestion d'un centre de données avec une grande entreprise du secteur public. L'accent reste sur les services à valeur ajoutée afin d'améliorer le profil de marge et d'optimiser l'implication des fonds.

STL Digital passe au niveau supérieur avec plus de 20 clients prestigieux

Au cours du dernier trimestre, STL a annoncé son entrée dans le secteur des services informatiques, qui représente plusieurs billions de dollars, avec le lancement de sa filiale STL Digital. Ce trimestre, STL Digital a enregistré un afflux de commandes substantiel d'environ 43 millions de dollars américains, avec un carnet d'ordres ouvert de plus de 110 millions de dollars américains. Avec plus de 50 managers et plus de 950 consultants, la division STL Digital est bien préparée à fournir des solutions de premier ordre à ses clients.

Dans le but de stimuler la progression de STL vers l'objectif zéro émission nette d'ici 2030, Morgan Stanley Capital International (MSCI) a relevé de manière significative la note ESG de STL, la faisant passer de BBB à A, confirmant ainsi l'engagement de STL en matière de développement durable et de gouvernance responsable. Poursuivant avec zèle ses efforts sur le terrain, STL a déclaré avoir détourné plus de 225 000 tonnes métriques de déchets, réduit les émissions de plus de 23 000 tonnes métriques de tCO2e et économisé plus de 675 000 mètres cubes d'eau au cours des cinq dernières années.

Commentant les résultats trimestriels de l'entreprise, Ankit Agarwal, directeur général de STL, a déclaré : « Malgré le contexte mondial compliqué, nous continuons à renforcer notre présence sur le marché et à poursuivre notre ambition de figurer parmi les trois premières entreprises mondiales du secteur de la fibre optique. Nous nous concentrons sur la croissance durable à long terme et visons une augmentation de 7 à 9 % de notre chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, tout en visant un ratio dette nette/EBITDA inférieur à 2,5 afin de renforcer encore notre position économique. Grâce à une approche proactive et à une équipe exceptionnelle, nous abordons l'avenir avec optimisme et en faisant preuve d'agilité pour saisir de nouvelles opportunités dans le paysage dynamique du marché. »

Principaux résultats financiers

Données financières* Millions d'USD T1EF23 T1EF24 Croissance annuelle Chiffre d'affaires 181 185 2 % EBITDA 20 29 42 % Bénéfice après impôt 2 6 156 %

* Toutes les données financières sont issues des activités poursuivies

À propos de STL - Sterlite Technologies Ltd. :

STL est un leader mondial des solutions optiques et numériques qui propose des offres avancées pour construire des réseaux 5G, ruraux, FTTx, d'entreprise et de centres de données.

