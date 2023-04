STL gehört zu den weltweit ersten Unternehmen, die eine 180-Mikrometer-Glasfaser entwickelt haben

– Aussteller auf der FTTH Europe Conference 2023

KÖLN, Deutschland, 19. April 2023 /PRNewswire/ -- STL [NSE: STLTECH], ein führendes Unternehmen für optische und digitale Lösungen, gab bekannt, dass es seine bisher dünnste Faser entwickelt hat – eine Glasfaser mit 180 Mikrometer Durchmesser. Diese Faser ermöglicht die Herstellung von Kabeln mit den kleinstmöglichen Durchmessern und den höchsten Faserdichten. STL präsentierte heute auf der FTTH Conference 2023 in Madrid, Spanien, ein Mikrokabel der nächsten Generation mit 288 Fasern, das in 8 mm-Kanäle eingesetzt werden kann. STL gehört zu den ersten Unternehmen weltweit und ist das erste Unternehmen in Indien, das dieses branchenführende Produkt entwickelt hat.

STL among the world’s first companies to develop 180 micron optical fibre

Dieses Mikrokabel mit hoher Dichte bietet den Betreibern und Installateuren das Beste aus beiden Welten. Die G657 A2-Faser mit nur 180 Mikrometern Durchmesser kombiniert biegeunempfindliche Eigenschaften mit einem vollständig rückwärtskompatiblen Kabeldesign, was sie zu einer „sofort einsatzbereiten" Innovation in der optischen Industrie macht.

In dem Maße, in dem die Diensteanbieter das Netz mit mehr Glasfasern verdichten, wird der Platz in den Kabelrohren zu einem kostbaren Gut. Hier wird das hochverdichtete Mikrokabel von STL den Betreibern dabei helfen, mehr Kapazität in begrenztem Kanalraum zu verpacken, wodurch Kosten und Bereitstellungszeiten reduziert werden. In Bezug auf den überzeugenden Bedarf an diesem Produkt sagte Jitendra Balakrishnan, CTO-Optical Networking, von STL: „Wenn es für Endkunden, Betreiber oder Installateure ein Problem ist, ist es für uns ein Problem, das es sich lohnt, gelöst zu werden. Wir müssen den begrenzten Kanalraum in Bereichen mit hoher und mittlerer Dichte äußerst intelligent nutzen, damit Rollouts schnell und kostengünstig erfolgen können. Unser Produkt wird genau das ermöglichen."

Diese Ankündigung erfolgt nach einer Reihe von Produktinnovationen von STL. Kürzlich hat das Unternehmen Indiens erste Multicore-Faser mit dem Vierfachen der üblichen Kapazität entwickelt. STL war das erste Unternehmen, das Stellar™ – eine biegeunempfindliche A2-Faser mit vollständiger Abwärtskompatibilität – auf den Markt brachte, und gehörte zu den Top-2-Unternehmen weltweit, die die IBR-Kabeltechnologie (Intelligently Bonded Ribbon) in Mainstream-Netzwerke einführten.

Neben der begehrten 180-Mikrometer-Faser und dem Mikrokabel stellt STL auf der FTTH-Konferenz 2023 auch sein integriertes Glasfaserangebot vor. Die vorkonfektionierten optischen Konnektivitätskits von STL – OPTO-BLAZE und OPTO-BOLT – verfügen über Plug-and-Play-Funktionen für eine schnellere und einfachere Installation, und die OPTO-DOPs sind ein weiteres einzigartiges Design, das die Bereitstellung herkömmlicher Kabelspulen an Drop-Standorten überflüssig macht. Es ist eine perfekte Lösung für problemlose On-Demand-Konnektivität.

Über diese Entwicklung sagte Paul Atkinson, CEO von Optical Networking, von STL: „Die Menge von weltweit benötigten Glasfasern ist immens. FuE und Innovation im Faserdesign werden unserer Meinung nach die wichtigsten Treiber für zukunftsfähige Netzwerke sein. Wir konzentrieren uns intensiv auf Produktinnovationen, die eine skalierbare, schnellere und kostengünstige Faserbildung ermöglichen. Die hochdichten Mikrokabel- und integrierten optischen Konnektivitätsangebote von STL werden unseren Kunden einen großen Mehrwert bieten. Ich freue mich auch sehr über die Tatsache, dass dies den Kunststoff im Erdboden erheblich reduzieren und zu den Nachhaltigkeitszielen unserer Kunden beitragen wird."

Informationen zu STL – Sterlite Technologies Ltd:

STL ist ein weltweit führendes Unternehmen für optische und digitale Lösungen und bietet fortschrittliche Angebote für den Aufbau von 5G-, ländlichen, FTTx-, Unternehmens- und Rechenzentrumsnetzen. Mehr lesen Kontaktieren Sie uns, stl.tech | Twitter | LinkedIn | YouTube

