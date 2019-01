STRATACACHE kündigt neues, mit NVIDIA Holodeck unterstütztes immersives virtuelles Retail-Erlebnis an

DAYTON, Ohio, 14. Januar 2019 /PRNewswire/ -- STRATACACHE kündigte heute das Debüt von Virtual Reality (VR) Shopping an, ein immersives Designerlebnis für den Einzelhandel, das von Scala Professional Services über die Integration der immersiven VR-Umgebung NVIDIA Holodeck™ entwickelt wurde und im Rahmen der National Retail Federations (NRF) Big Show & EXPO erstmalig präsentiert wird. Die Vorführungen sind an Stand Nr. 3921 auf der NRF zu erleben, die vom 13. – 15. Januar im Jacob Javits Center in New York stattfindet.

NVIDIA Holodeck ist eine VR-Plattform, die Projektbeteiligte verbindet und zusammenführt, so dass sie gemeinsam Kreationen in einem höchst realistischen, kollaborativen und physisch simulierten VR-Umfeld erstellen und erkunden können. STRATACACHEs Shopping-Experience nutzt NVIDIA Holodeck, um Retailern handfeste Design-Erfahrungen für Flagshipstores in einer hyperrealistischen virtuellen Umgebung bereitzustellen. Mit einer Kombination aus Virtual Reality-Hardware und digitaler Beschilderung erhalten Einzelhändler ein makelloses Premium-Einkaufserlebnis, bei dem der Käufer die versammelte Expertise mehrerer Designer ganz unabhängig von ihrem Standort nutzen kann. Das Erlebnis selbst sowie seine Komponenten sind für multiple stationäre Verkaufsstandorte skalierbar, und über die Integration von großformatigen Displays lassen sich weitere Käufer im Laden anlocken und einbinden.

„Wir erweitern den Horizont, was Technologien angeht, die Retailer nutzen können, um die Käufer in die Läden zu locken, und die gleichzeitig die Relevanz und den Wert des stationären Einzelhandels steigern. „Ein Schlüsselelement bei der Einführung technologiegetriebener Innovationen im Retail-Bereich ist die Flexibilität des Angebots, mit abgestuften Software- und Hardware-Lösungen und einer Skalierbarkeit, die vom Einsteiger- bis zum High-End-Bereich reicht. Wir sind bestens aufgestellt, um Einzelhändler in allen Aspekten der optimalen Lösung zur Transformation der Kundenzufriedenheit zu beraten". Die kombinierte Innovationsstärke unserer Technologen wird dazu beitragen, das Einkaufserlebnis für die Kunden zu bereichern, und die Geschäftsstrategie und Rentabilität im Einzelhandel voranzutreiben", erklärt Chris Riegel, CEO von STRATACACHE.

„Ob für Design- oder Kaufentscheidungen, immersive VR wird in vielen Branchen erfolgreich eingesetzt", sagt David Weinstein, Director of Virtual Reality bei NVIDIA. „Durch die Integration der kollaborativen und fotorealistischen NVIDIA Holodeck-Umgebung in seine eigene Lösung ermöglicht STRATACACHE den Einzelhändlern, nicht nur das Kundenerlebnis zu personalisieren, sondern auch gleichzeitig den Betrieb zu verbessern".

In STRATACACHEs Emerging Technology Theater auf der NRF Big Show wird Scalas Professional Services-Team die Funktionen von NVIDIA Holodeck mit Multi-User-VR und Zusammenarbeit in Echtzeit live demonstrieren. Die Vorführungen, die kontinuierlich durch den Tag laufen, zeigen Anwendungsfälle und spezifische Digital Signage-Tools für den Einzelhandel, interne Arbeitsabläufe für die Vorabvisualisierung, Möglichkeiten für Vertriebsengagements sowie Konzepte und Ideen für immersive interaktive Vorzeige-Erlebnisse auf Unternehmensebene. Nach jeder Sitzung wird es eine Frage-und-Antworte-Runde geben.

STRATACACHE hat vier Schlüsselelemente identifiziert, die diese Experience in den Bereich Retail einbringt:

Vorabvisualisierung für Digital Retail-Engagements: Ein immersiver Komplettdurchlauf gibt dem Kunden einen nuancierten Einblick, während wir die Retail-Lösungen entwickeln und einsetzen. Die Umgebung ermöglicht ein deutlich besseres Verständnis für Designaspekte wie Maßstab, Positionierung und Wirkung, bevor es an die endgültige physische Einrichtung geht. Iterationen und Korrekturen des Designs können, abgestimmt auf agile Workflows und Best Practices, häufiger und eingehender umgesetzt und getestet werden.

Vertriebsengagement: Das Tool gibt uns die Möglichkeit, potenziellen Kunden greifbare und ausführliche Praxisbeispiele für unsere digitale Kompetenz und Lösungen im Bereich Einzelhandel zu liefern, was Restriktionen durch An- und Abreise, Kosten und zeitliche Einschränkungen eliminiert und zugleich die Design-bezogene Konversation optimiert.

Skalierbares interaktives Erlebnis: Das Erlebnis ist flexibel, um den gestalterischen Vorgaben von jedem Laden und jeder Marke gerecht zu werden, und lässt sich von einem einzelnen Kiosk mit einem einzigen Headset bis hin zum topmodernen VR-Kino mit Headsets und Digital Signage-Experience skalieren. Die Premiumausführung kann hoch immersive 3D-Umgebungen und Elemente beinhalten, darunter Remote-Multi-User, Sprache und Chat und benutzerdefinierte Controller und Bewegungsverfolgung, wobei nach außen gerichtete Displays die Aufmerksamkeit anderer Kunden erregen, die das virtuelle Design-Erlebnis in seiner ganzen Power miterleben können.

Erweiterte Datenvisualisierung: Daten wie Grundrisse, Shopper-Metriken und Ladenübersichten können analysiert und in einem ansprechenderen und leichter verständlichen 3D-Format visualisiert werden, was eine wirkungsvolle und realitätsnahe Überprüfung ermöglicht. So lässt sich beispielsweise eine traditionelle 2D-Heatmap für den Kundenfluss im Laden durch VR eingehender in 3D visualisieren, indem sie direkt über einen Grundriss gelegt wird, Seite an Seite mit einer konkreteren Darstellung der tatsächlichen Gebäudestruktur und des Bestandslayouts für einen bestimmten Standort. Berichtigungen und physikalische Messungen können Hand in Hand mit den Daten vorgenommen und angepasst werden, um denkbare Änderungen oder Erweiterungen am Design, die sich möglicherweise positiv auf den Kundenfluss auswirken, zu diskutieren, zu testen und zu bestimmen.

Experience Design und Professional Services stehen unter Leitung von Robert Hall, Director of Virtual Experiences bei Scala. „Die VR-Fähigkeiten und das Realitätsgefühl. das sich über VR erzielen lässt, werden immer ausgereifter, und es ist unglaublich spannend, sich all die Möglichkeiten zur Steigerung der Geschwindigkeit, Agilität und Präzision in kollaborativen Workflows über zahlreiche Branchen hinweg vorzustellen", erklärt Hall.

Informationen zu STRATACACHE

STRATACACHE bietet skalierbare Kundenerfahrungen und hilft Einzelhändlern, das Einkaufsverhalten und die Präferenzen ihrer Kunden im Detail zu analysieren, um eine persönliche Einkaufserfahrung zu ermöglichen. Unsere Lösungen beeinflussen den Verbraucher genau da, wo die Kaufentscheidung fällt, und schaffen so neue Umsatzmöglichkeiten sowie höhere Rentabilität im Einzelhandel. Mit mehr als 2 Millionen Software-Freischaltungen weltweit unterstützen wir die umfassendsten digitalen Netzwerke für die größten Marken der Welt. Unsere STRATACACHE-Familie von komplementären Lösungsunternehmen für digitale Medien und Werbetechnik hat die Technologie, das Fachwissen und die Erfolgsbilanz, um Innovationen für den Einzelhandel zu entwickeln, die geschäftswirksame Ergebnisse liefern. Mehr zur STRATACACHE-Familie finden Sie auf www.stratacache.com oder bei Twitter @STRATACACHE und Facebook.

