Studie zeigt: Life-Science-Fachkräfte haben trotz düsterer Wirtschaftslage Vertrauen in ihre Arbeitsplatzsicherheit

LONDON, 30. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Laut einer neuen Umfrage des globalen Anwerbeunternehmens EPM Scientific haben Fachleute aus den Biowissenschaften trotz der aktuellen Wirtschaftslage Vertrauen in ihre Arbeitsplatzsicherheit. 50 % der Befragten in den USA und 59 % der Befragten in Europa zeigten sich zuversichtlich, dass sie ihre Arbeitsplätze in den nächsten sechs Monaten behalten werden, obwohl die Mehrheit von ihnen für das nächste Jahr eine sich verschlechternde Wirtschaftslage prognostiziert.