Sungrow bleibt auch in 2022 die Nummer 1 bei Auslieferung von PV-Wechselrichtern weltweit (laut S&P Global Commodity Insights)

HEFEI, China, 7. Juli 2023 /PRNewswire/ -- S&P Commodity Insights schätzt, dass Sungrow im Jahr 2022 mit 77 GWac an ausgelieferten PV-Wechselrichtern weltweit die Nummer 1 unter den PV-Wechselrichter-Herstellern war.

Sungrows Engagement für Innovation und Produktverbesserungen hat den Erfolg des Unternehmens in den letzten Jahren maßgeblich vorangetrieben. Mit sechs Forschungs- und Entwicklungszentren in Hefei, Shanghai, Nanjing, Shenzhen, Deutschland und den Niederlanden ist Sungrow maßgebend an der Entwicklung der Branche beteiligt. Darüber hinaus weitet das Unternehmen seine weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerke weiter aus, um einen stets zielgerichteten Support für kommerzielle, industrielle und private Anwendungen zu gewährleisten.

Sungrows Marktführerschaft erstreckt sich über die wichtigsten Märkte, darunter Europa, Nord- und Südamerika, den asiatisch-pazifischen Raum und den Nahen Osten. Mit seiner führenden Marktposition leistet Sungrow in über 150 Ländern einen wichtigen Beitrag zur Energiewende.

Über Sungrow

Sungrow Power Supply Co. Ltd. ("Sungrow") ist mit über 340 GW weltweit installierter Leistung (Stand: Dezember 2022) die weltweit erfolgreichste Wechselrichtermarke. Sungrow wurde 1997 von Professor Cao Renxian gegründet und ist führend in der Forschung und Entwicklung von Solarwechselrichtern. Das Unternehmen verfügt über das größte Forschungs- und Entwicklungsteam der Branche und bietet ein breites Produktportfolio an PV-Wechselrichterlösungen und Energiespeichersystemen für Energieversorgungsanlagen, gewerbliche und industrielle Anwendungen und Wohngebäude sowie international anerkannte Lösungen für schwimmende PV-Anlagen, NEV-Antriebslösungen, EV-Ladelösungen und erneuerbare Wasserstoffproduktionssysteme. Mit einer 26-jährigen Erfolgsgeschichte in der PV-Branche versorgen die Produkte von Sungrow über 150 Länder weltweit. Erfahren Sie mehr über Sungrow unter www.sungrowpower.com.

